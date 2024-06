Mura Klara iz sociološkog eksperimenta ''Brak na prvu'' čije su propuštene epizode dostupne na platformi Voyo, već je otkrila da joj je regionalna glazbenica Neda Ukraden veliki uzor.

"Vjerna sam obožavateljica i poštujem je kao osobu zbog svega što je u životu prošla i nakon svega postala ono što danas je", naglasila je za RTL.hr Mura Klara koja je na ruci tetovirala ime pjevačice.

Neda je Muri Klari poželjela sretan brak

Neda je tako mladencima priredila hvalevrijednu čestitku za vjenčanje koja je novopečene mladence odmah raznježila, a Mura Klara nije mogla suspregnuti emocije gledajući video na proslavi svoga vjenčanja.

Čestitku prenosimo u cijelosti:

"Draga Mura Klara, čula sam za ovu fantastičnu vijest – da ćeš uploviti u bračne vode sa svojim izabranikom srca koga si, eto, slučajno ili možda namjerno srela u ovom divnom i neobičnom televizijskom serijalu. Budući da sam čula da voliš moje pjesme, počašćena sam da ti se ovako mogu javiti i poželjeti sretan brak tebi i tvom dragom suprugu i naravno da pozdravim vaše obitelji i vaše goste te da jednostavno uživate i veselite se i bez mene, s mojim pjesmama.

Od srca, tvoja Neda Ukraden."

Foto: RTL Mura Klara i Marko

Mura Klara je skoro pala u nesvijest od iznenađenja

Evo kako je na čestitku reagirala Mura Klara:

''Čestitka Nede Ukraden mi znači neopisivo mnogo. Jednostavno, taj dan je bio savršen, a ona ga je još uljepšala. Budući da je obožavam iz sveg srca, to me jako razveselilo, toliko da to ne mogu opisati. Još dan danas gledam tu čestitku sa suzama radosnicama u očima'', rekla je Mura Klara i dodala kako se tome nije nadala.

''Kada sam vidjela platno pomislila sam da će se prikazivati naše fotografije iz 'Braka na prvu' od početka do samog kraja'', objasnila je Mura Klara, a onda je ugledala svog idola. "Kada sam je ugledala, skoro sam pala u nesvijest, srce mi je počelo lupati i pojavile su se suze radosnice u očima. Bila sam u šoku. S ovime je još više dokazala koliko empatije ima u njoj'', zaključila je Mura Klara.

Foto: RTL

Podsjetimo, Mura Klara i Marko zaljubili su se u četvrtoj sezoni sociološkog eksperimenta "Brak na prvu", a u jednoj od zadnjih epizoda Marko je zaprosio Muru. U stvarnom životu vjenčali su se 9. ožujka ove godine, a na svadbu je ekskluzivno bila pozvana i RTL-ova ekipa.

