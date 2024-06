Mura Klara i Marko zaljubili su se u četvrtoj sezoni sociološkog eksperimenta "Brak na prvu", a u jednoj od zadnjih epizoda Marko je zaručio Muru. U stvarnom životu vjenčali su se 9. ožujka ove godine, a na svadbu je ekskluzivno bila pozvana i RTL-ova ekipa.

''Osjećam se savršeno. Ne mogu opisati tu sreću – neodoljiv je osjećaj'', rekla je Mura Klara nakon udaje za Marka. ''Samo nadograđujemo naš odnos i uživamo u svakom danu zajedno'', dodao je Marko.

Marko se svidio i Murinoj obitelji, pa je tako brat Zrinko imao samo riječi hvale za njega. ''Marko i ja smo dosta sličnih osobnosti. Vidio sam da je dosta ozbiljan i da razmišlja o budućnosti i to mi se jako svidjelo kod njega, tako da smo se dosta sprijateljili'', rekao je Zrinko.

Mura Klara je otkrila da je očekivala da će je Marko zaprositi, no ne tako brzo kao što se to u konačnici i dogodilo. ''Nisam očekivala da će se sve tako brzo odvijati'', rekla je i dodala koji im je daljnji plan.

''Jedno vrijeme ćemo nastaviti na daljinu, no nadam se da će uskoro biti na blizinu'', rekla je Mura Klara.

Foto: RTL Mura Klara i Marko

Marko je izjavio kako je ovaj veliki korak ustvari dokaz njihove prave ljubavi, koja je započela još u eksperimentu. ''Daljina je, ja mislim, najmanji problem što se tiče našeg odnosa... Je mali problem, no mislim da ćemo mi to odraditi na dobar način'', objasnio je Marko, a s time se složio i Zrinko. ''S obzirom na to da surađujem s internacionalnim ljudima, znam da daljina ne predstavlja nikakav problem – svi su svima dostupni 24 sata dnevno. Tako da nema potrebe da ne funkcionira'', komentirao je Zrinko.

Njih dvoje rekli su i kako rade na proširenju obitelji, a iako su trenutno razdvojeni jer Marko radi u inozemstvu, kažu kako će u skorije vrijeme gledati kako da svedu svoj odnos na jednu adresu.

Kao najljepši trenutak u sociološkom eksperimentu Mura Klara i Marko su izdvojili njihovu svadbu, s obzirom na to da su već tamo kliknuli. ''Ne prvi ples, ne drugi nego tamo negdje peti, šesti ples. Kad sam je zagrlio i osjetio tu neku energiju i neki klik. Mislim da je to definitivno bila neka prekretnica svega ovoga'', priznao je Marko.

Foto: RTL Mura Klara i Marko

Povodom njihovog posebnog dana, javila im se i Neda Ukraden, omiljena Murina pjevačica, koja im je zajedno s cijelom RTL-ovom ekipom i ostalim uzvanicima poželjela sve najbolje u zajedničkom životu.

