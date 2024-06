Mura Klara i Marko su se zaljubili i zaručili u sociološkom eksperimentu "Brak na prvu", a sada su golupčići za RTL.hr otkrili kako vjenčanje planiraju za godinu dana.

"Svadba neće tako brzo, ali mislim da će u isto vrijeme kao i kada smo se vjenčali u eksperimentu. Sad za pravo želimo isti datum, sve isto, znači za godinu dana", poručio je Marko.

Mura Klara nije skrivala svoje oduševljenje.

"Imala sam osjećaj da će me zaručiti, ali nisam mislila da će to biti u sociološkom eksperimentu. Svakako me iznenadio. Jednostavno to nisam očekivala. Kao iz topa sam rekla 'da', nije bilo nikakvih sumnji. To sam iskreno i čekala", ispričala je Mura Klara.

Foto: RTL

Zavjeti su bili vrlo romantični, a na njihovu kraju - Marko ju je zaprosio. Otkrili su kako je to za njih bilo vrlo zanimljivo putovanje, a osjećaji su se počeli pojavljivati već nakon nekoliko sati.

"Radili smo na ovom odnosu otpočetka, a to ćemo nastaviti i dalje", rekao je Marko.

Otkrili su i kako su razmišljali o djeci.

"To nam je bio i glavni klik, kada smo oboje shvatili da želimo imati djecu. Ne odmah, ali dok se sve posloži. Definitivno ćemo ih imati jednog dana", rekao je.

