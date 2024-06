U prošloj epizodi 'Braka na prvu', koji pratimo na RTL-u i platformi Voyo, Tina i Tiago odlučili su dati priliku svojoj ljubavi, Tamara i Filip prijateljstvu, a ostala su još dva para koji će pročitati završne zavjete i otkriti što im je donio brak. Danas je posljednji dan njihova zajedničkog života, a Mura i Marko su jako tužni što se razdvajaju.

Mura nije očekivala da će se takvom brzinom razvijati odnos između Marka i nje, kaže da će joj Marko jako nedostajati, a i on kaže da će mu biti jako teško bez nje. „Ona je svaku večer išla prva leći i svaku večer sam joj dao poljubac za laku noć tako da će mi i to sigurno faliti. Razvili smo velike osjećaje, zaljubili se jedno u drugo“, rekao je Marko i naglasio kako je jako sretan što se prijavio u 'Brak na prvu' jer je dobro upoznao sebe i Muru te da jedva čeka njihove zavjete.

Foto: RTL

Mura se također veselila što će se ubrzo vidjeti te rekla: „S jedne strane mi je teško staviti emocije na papir i priznati sve Marku iako on sve zna, a s druge mi je lako jer pišem iz srca i ono što osjećam tako da imam što napisati.“

Foto: RTL

„Nešto može djelovati vrlo bajkovito, vrlo romantično, no kada se ljudi odvoje, mogu postati svjesni nekih prepreka koje ih čekaju u realnom životu kao što je, primjerice, vremenska ili prostorna razlika jer žive na različitim mjestima i koliko može biti zahtjevno promijeniti lokaciju i na što to sve utječe na ostale dijelove njihova života“, rekao je Boris.

Turbulentni zajednički život Danijele i Alana bliži se kraju. „Naviknula sam se da s Alanom uvijek uspijem biti iznenađena pa ne znam što očekivati od posljednjeg jutra“, rekla je Danijela. Kad joj se Alan pridružio, bio je šokiran kad je vidio da je i njemu napravila kavu, a on je nju iznenadio izjavom da prestaje piti jer se želi okrenuti zdravijem životu.

Foto: RTL

„Počet ću igrati tenis, bacit ću se u sport da malo izravnam trbuh“, objašnjavao je dok Danijela nije znala treba li mu vjerovati jer je već nekoliko puta rekao da će prestati. „Mislim da je to još jedna od njegovih priča koju priča sebi i publici“, zaključila je, a Alan je pričao da će možda ponekad za ručak popiti vino ako hrana bude fina. „Voda ne ide na ribu“, rekao je dok mu se Danijela smijala i govorila da je zapravo samo uzeo pauzu do sljedeće prilike.

Foto: RTL

„Imam pomiješane osjećaje. S jedne strane govori da sa mnom ne želi imati ništa, a u drugim nekim situacijama mi pokazuje da to baš i nije tako pa sam u principu jako zbunjen kao muškarac“, rekao je Alan, a Danijela zaključila: „Ljubav je možda i voljenje tih negativnih strana, voljenje cjelokupne osobe. Inteligencija, humor, dubina i to mi nije za pregovore što se tiče partnera. A kad je o Alanu riječ, nekako mi je on sve suprotno od toga.“

