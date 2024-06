Marko Bogdan i Andrea Kukolj upoznali su se u trećoj sezoni "Braka na prvu", a sada čekaju sina. Sociološki eksperiment "Brak na prvu" gledajte na RTL-u ponedjeljkom i utorkom u 21:15, a nove epizode možete i pogledati na platformi Voyo 24 sata prije prikazivanja na televiziji!

Prošlo je dvije godine otkako se par vjenčao u sociološkom eksperimentu, a tim povodom Marko je podijelio emotivnu objavu na društvenoj mreži.

Foto: Instagram

Ljudi su Marku često govorili da se ne prijavljuje u show, no on ih nije slušao.

"Svi su govorili lud si, što ti to treba, popljuvat će te. To su bili njihovi strahovi, ne moji. Ja sam dobio prijatelje za cijeli život i obitelj na putu. Hej, pa dobit ću sina samo zato jer sam odlučio imati hrabrosti uživati u životu i otići u reality bez da me briga što će tko reći…i znaš što, tko ne riskira, ne profitira. Možeš biti sve što poželiš u životu, samo je pitanje želiš li se sjećati života sa što manje: 'da sam barem, što nisam, trebao/la sam, nema veze, drugi put'", poručio je Marko.

Foto: Instagram Marko i Andrea

Otkrili kako će nazvati sina

Podsjetimo, Andrea i Marko su u jednom kratkom periodu prekinuli, ali brzo su shvatili da ne mogu jedno bez drugoga. Par sada živi u Slavonskom Brodu, a tvrde da im je preseljenje donijelo pozitivne promjene u njihovim životima.

"Meni se osobno život u Slavonskom Brodu više sviđa, jer dolazim iz manjega mjesta, a grad kao grad ima sve što nam osobno treba, nema gužve, a i sve se može obaviti vrlo brzo jer sve je blizu'', ispričao je Marko ranije za RTL.hr.

Golupčići su nedavno podijelili fotke na kojima poziraju s osmijehom od uha do uha, a u prvi plan upao je Andrein trudnički trbuščić.

Foto: Instagram Marko i Andrea

U opisu fotke otkrili su i ime koje će dati sinu - Liam.

