Klara i Lovre zajedno su pripremali večeru u emisiji 'Brak na prvu' kojeg pratimo na RTL-u i dan ranije na Voyu, a Lovre je tijekom večere pokušao biti i romantičan te je svojim prijedlogom iznenadio Klaru.

BONUS VIDEO

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Napomenuo je da bi Klaru najradije odveo na Sljeme ili na Jarun da ondje budu cijeli dan, a Klari je bilo teško povjerovati u njegove riječi.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

"Nemam pojma misli li i želi li on to zbilja ili mu je od sinoć ostalo u glavi kako bi se trebao malo potruditi. Možda čak i želi'', komentirala je Klara njegov iznenadan prijedlog.

Foto: RTL Foto: RTL

Osim toga je tijekom ručka spomenuo da bi mogli prošetati do Maksimira na sladoled.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

''Tako nešto romantično'', rekao je pa se požalio da je komentirala kako bi radije posjetila majku koje se zaželjela.

"To je prokomentirala kada su se ugasile kamere, a prigovarala mi je kako ja ne želim preuzeti inicijativu – danas je prvi dan da imamo dva, tri sata slobodnog vremena'', komentirao je Lovre koji je zaključio da njih dvoje nisu kompatibilni jer joj je uz to spomenuto i romantičan bend, a ona nije imala pojma o kojem bendu on govori.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Foto: RTL Foto: RTL

Podsjetimo da je i Klara pred ekspertima također naglasila da njih dvoje nisu kompatibilni i da se u većini slučajeva njihova mišljenja razilaze.

„Nismo par, i to je to“, nadovezao se Lovre i objasnio da je karakterno slična njemu, ali da jednostavno nisu jedno za drugo.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Ipak, čini se da Lovre pokušava promijeniti stvari jer je napokon preuzeo inicijativu.

Sociološki eksperiment 'Brak na prvu' gledajte na RTL-u ponedjeljkom i utorkom u 21:15, a nove epizode možete i pogledati na platformi Voyo 24 sata prije prikazivanja na televiziji!

Tekst se nastavlja ispod oglasa

BONUS VIDEO: Klara i Lovre samo produbljuju loš odnos: 'Ništa se ne razumijemo'