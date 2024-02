Pet je parova na prvoj ceremoniji odluke četvrte sezone 'Braka na prvu' odlučilo ostati u sociološkom eksperimentu, a na površinu su izašle razne emocije, simpatije i razočaranja.

Ostao je još jedan par koji će se suočiti sa stručnjacima - Klara i Lovre, koji je u svom stilu dočarao njihov odnos: „Naš je put bio dobro, gore, a sad je dolje. Uhvatili smo taj donji val i sad idemo naprijed“. Klara je dodala da nisu kompatibilni i da se u većini slučaja njihova mišljenja razilaze. „Nismo par, i to je to“, nadovezao se Lovre i objasnio da je karakterno slična njemu, ali da jednostavno nisu jedno za drugo.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

I premda se trudi svim silama razumjeti svog supruga, Klara je naglasila da je ona optimist dok za Lovru to nikako ne može reći.

„Već sam ga u nekoliko situacija ulovila da razmišlja jako, jako crno, što mi se ne sviđa. A i kad se potrudim pričati s njim, ne prihvaća mišljenje koje ne ide njemu na ruku. To mi crpi energiju i ne volim takve ljude“, objasnila je dok s druge strane, Lovro ne voli što mu Klara stalno drži neka predavanja. „Vjerujem da njemu to ostavlja taj dojam da se postavljam iznad njega, ali meni to nije cilj“, zaključila je Klara.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Zasad je samo Ana napisala da odlazi, a što će biti s Klarom i Lovrom - ne propustite pogledati večeras u 21.15 na RTL-u u novoj epizodi 'Braka na prvu'!

POGLEDAJTE VIDEO: Ana frustrirana odnosom s Alenom: 'Umoran si otkako smo se upoznali! Mi nismo cimeri, daj malo truda!'

Tekst se nastavlja ispod oglasa