Nakon još jedne zanimljive zajedničke večere u 'Braku na prvu', koji od sad pratimo i putem platforme Voyo, došao je dan za ceremoniju odluka i među nekim parovima jutro je krenulo u nešto pozitivnijem tonu pa će valjda i odluke kandidata biti takve.

Tina je komentirala kako je usredotočena na Tiaga i sebe i želi da u novi tjedan uđu u što boljim odnosima. „Misliš da će biti kaos s drugim parovima?“ zanimalo ju je, a Tiago joj je rekao: „Osjećam da se nešto kuha.“ Tina ne misli tako, svi parovi joj se čine kao da su izgladili nesuglasice i vjeruje da će svi ostati u showu.

Alana je i dalje mučilo što se Danijela toliko posvetila Filipu na zajedničkoj večeri, a njemu nikad nije toliko pitanja postavila. „To je njegov način traženja pažnje. Uspoređuje se s kim stigne; s Dexterom, Filipom, vidjet ćemo tko je sljedeći“, rekla je Danijela, koju je zanimalo zašto mu nije smetalo kad je razgovarala s Josipom.

„Tvoj način držanja s njim je jedno, način pričanja s Filipom je nešto drugo“, objasnio je Alan koji još nije odlučio hoće li ostati u showu jer još nije stavio točku na njihov odnos, nego je znakovito rekao da će staviti tri točkice. „Neka bude malo na skliskom terenu“, zaključio je.

Klara je od jutra bila ljutita na Lovru jer joj crpi energiju promjenama raspoloženja. „I ne daješ ništa da ja obnovim svoju energiju i napuniš moje baterije“, rekla mu je dok joj je Lovre pokušao objasniti da ona iz njega crpi energiju pa da ne ostane ništa ni za njega, a kamoli za nju.

„Ne mogu više! Ne znam gdje griješim i ne razumijem zašto se tako ponaša“, rekla je Klara i zaključila: „Izvoli se naučiti komunicirati!“ Lovre ne misli da je to tako zato što uvijek kaže ako mu nešto ne odgovara pa je sad otkrio da mu jako smeta pušenje u kući, no Klara nije razumjela zašto joj je to tek sad rekao.

