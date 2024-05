Parovi su u "Braku na prvu" koje pratimo na RTL-u i platformi Voyo, protekla dva dana bili u Slavoniji. Ondje su se trebali opustiti i bolje povezati, no taj se put za mnoge od njih pretvorio u neugodan izlet. Nekima su smetali komarci, a nekima je bračni odnos ozbiljno narušen.

"Bilo je lijepo, komarci su nas izgrizli pa sad imamo uspomenu i po nogama i rukama", rekla je Mura.

Alan kuka jer još nije čuo što Danijela misli o njegovoj zaljubljenosti

S druge strane, Tina i Tiago bili su zadovoljni izletom iako to nije njihov stil dok je Alan bio nezadovoljan jer nije proveo dosta vremena nasamo sa svojom dragom.

"Priznao sam joj da sam zaljubljen i želio čuti njezino mišljenje o tome", rekao je i zaključio da Danijela izbjegava ozbiljno razgovarati s njim pa je sada planira odvesti na ručak. "Bit ću džentlmen, bit ću gospodin, bit ću stara škola", zaključio je.

Foto: RTL Alan i Danijela - Brak na prvu

Karmen je bila jako umorna od izleta, a još su je rano ujutro probudili radovi na gradilištu. U posjet joj je došao Jole, no Karmen nije bila oduševljena jer se nije naspavala pa nije bila za razgovor dok je Jole to protumačio kao da je puna negativne energije.

"Ako sam umorna, znači li to negativna energija?" rekla mu je, a Jole dodao: "Kod nje trebaju biti idealni uvjeti da bi bila raspoložena i odmorna, to nema veze s umorom!"

Foto: RTL Jole i Karmen - Brak na prvu

Joga je samo za 'psihiće'?

No Karmen je i dalje odbijala razgovarati s njim pa je predložio da je odvede na jogu, no on ne želi ići s njom jer je joga samo za 'psihiće'. Ipak, uspio ih je oboje nasmijati kad je zaključio da oni očito ne mogu imati ni poznaničko-prijateljski odnos.

"Tu smo se čak i povezali i mogli smo se istinski nasmijati na to jer je to stvarno parodija žešća", rekla je Karmen, a Jole zaključio: "Ne želim je vrijeđati jer je nebitna u mom životu."

Foto: RTL Jole i Karmen - Brak na prvu

Klari taj njihov odnos nikako nije jasan pa je rekla: "Taj odnos nema veze sa životom. Oni su tu, ali se ne mogu očima vidjeti, čim se vide, odmah se porječkaju. Što ste onda ovdje, idite kući?!“

Josip je pripremao ručak za Renatu i sebe, a on će joj danas biti privatni trener. Renata je jako uzbuđena oko teretane i kušanja Josipova jela, a ostali su parovi i dalje su pričali o izletu i pomutnji koju je izazvalo Alanovo ponašanje.

Hoće li se parovi prestati svađati - ne propustite pogledati večeras u 21.15 na RTL-u u novoj epizodi ''Braka na prvu''.

