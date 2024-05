Ovaj tjedan u sociološkom eksperimentu "Brak na prvu" bio je vrlo buran. Alan je izrazio simpatije prema Danijeli, Tamara je povukla svoje osjećaje prema Filipu, a Mura Klara i Marko imali su prvu razmiricu. Sociološki eksperiment "Brak na prvu" gledajte na RTL-u ponedjeljkom i utorkom u 21:15, a nove epizode možete i pogledati na platformi Voyo 24 sata prije prikazivanja na televiziji!

U sociološkom eksperimentu "Brak na prvu" Danijela i Alan imaju mnoge uspone i padove. No, ovaj je tjedan, barem što se Alana tiče, ogromna promjena. Svojoj je dragoj izrazio ljubav, tepa joj na sve strane i šalje joj poruke kada nije u blizini. Sada ju je zamolio i da ga dođe posjetiti u sobu.

Foto: RTL Danijela i Alan, Brak na prvu

"Zaželio sam joj laku noć, da lijepo spava i ako želi u svakom trenutku doći s pesekom kod mene. Vrata su joj otvorena, hoće li ona doći - ne znam. Bilo bi mi jako drago, zaželite mi svu sreću da između mene i nje bude nešto. Mislim da imamo veliku budućnost i da bi tu moglo biti svega. Bebač sigurno. To bi htio s njom", rekao je Alan.

'Karmen bacila oko na Lovru'

Djevojke su svojim muškarcima otkrile kako bi se neke od njih najradije mijenjale. To je otkrila Danijela što Alanu nimalo nije bilo drago, a potom je Klara iznijela svoje mišljenje.

Foto: RTL

"Malo bi se netko tu mijenjao. Mislim i da znam tko. Karmen je bacila oko na Lovru", rekla je sa smiješkom na licu.

"To je javna tajna. Ona je rekla kako se njoj sviđa Lovre. To je njezin tip muškarca i neka joj bude", rekao je Josip.

Karmen to nije javno priznala, no Lovru je stavila na prvo mjesto po fizičkoj privlačnosti.

Tamara ugasila osjećaje

Tamara je na zajedničkoj ceremoniji sociološkog eksperimenta stručnjacima otkrila kako je u jednom trenutku počela razvijati osjećaje prema Filipu.

Foto: RTL

''No, kako ih brzo razvijem, tako sam naučila i brzo ugasiti. Tek toliko da osiguram samu sebe da ne patim i ne budem povrijeđena'', objasnila je Tamara.

Također, komentirali su njihove prve dojmove s vjenčanja pa se tako Tamari nije svidjelo kako je Filip reagirao na nju te koje je riječi izgovorio.

''Uredu je priznati da nam neka riječ nije sjela i pokazati emociju'', rekla je stručnjakinja Sanela Tamari, a stručnjakinja Iva je komentirala kako kod Tamare primjećuje veliku diplomaciju pakiranu u rukavicama. ''Kroz razgovor ne vidim tvoje emocije, istim tonom nešto objašnjavaš vrlo diplomatski'', rekla je Iva, a Filip se s njome ne slaže. ''Tamara odgovara kako misli'', rekao je.

Mura Klara i Marko imali prvu razmiricu

Mura Klara i Marko pronašli su ljubav, a njihov odnos je već odavno prošao prijateljsku fazu. Sada su na zajedničkom izletu razgovarali o aktivnosti, no Marku se ona nije svidjela. Konkretno, nije htio jahati konja.

Foto: RTL Brak na prvu

"Mura, što si ti nervozna?", upitala je Klara Muru.

"Zato što je Marko nervozan i onda me čini nervoznom. Kada mu nešto ne odgovara onda je ljut. Pravi se kao da ja ne postojim. I to me ljuti jer prenosi negativnu energiju na mene", rekla je.

