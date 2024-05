Klara Kokić iz sociološkog eksperimenta "Brak na prvu", kojeg možete pratiti na RTL-u te na platformi Voyo, 24 sata prije prikazivanja na televiziji, pohvalila se novom frizurom na Instagramu. Svoju plavu kosu obojila je u crvenkastu nijansu, a promjena je oduševila njezine pratitelje.

"Divna boja kose", "Ajme ljepoto , predivna boja kose", poručili su joj.

Ne sviđa joj se Lovrino ponašanje

Klara je nedavno u sociološkom eksperimentu priznala Petri i Dariju, koji su sudjelovali u trećoj sezoni "Braka na prvu", da joj je Lovre zgodan dečko, no ne sviđa joj se njegovo ponašanje i razmišljanja.

Foto: RTL

''Mijenjanje raspoloženja, depresija, ima faze kada mu je sve crno u životu, jako negativno razmišljanje. To mi ne odgovara'', rekla je Klara. ''On je prvi lik u životu takvih osobnosti kojeg sam ja upoznala da je takav. Zato se divim sama sebi kako sam to izgurala'', dodala je.

