Klara iz 'Braka na prvu' skinula šminku i trepavice pa pokazala liniju u kupaćem

Klara Kokić bivša je kandidatkinja sociološkog eksperimenta "Brak na prvu", čije propuštene epizode možete pogledati u bilo koje vrijeme i to bez reklama na platformi Voyo. U RTL-ovom showu stručnjaci su je spojili s Dalmatincem Lovrom, s kojim je upoznavanje prošlo glatko, no nije im trebalo dulje od medenog mjeseca da shvate da se između njih neće dogoditi ništa više od prijateljstva. U nastavku eksperimenta to su i potvrdili, a rastali su se u ne tako sretnim okolnostima, kada je Klara ostala zaprepaštena riječima koje je Lovro koristio kako bi opisao svoju bivšu suprugu.

Ipak, zle krvi između njih dvoje danas nema; nedavno je priznala kako se čak periodički i čuju, a sada je Klara poslovne obaveze stavila sa strane i pobjegla na obalu kako bi uživala u čarima ljeta nakon duge i naporne godine.

Svojim pratiteljima još se prošloga tjedna javila s morskom fotografijom na kojoj je pokazala struk zavidne linije u kupaćem kostimu šarenih boja. Počastila je i fotkom sa boka, a pokazala je i kako tople dane koristi za druženje u krugu najbližih, kartajući popularni Uno.

Na jednoj od ljetnih uspomena dobila je i kompliment na račun nove boje kose, koju je promijenila nakon izlaska iz "Braka na prvu".

Inače, bivša kandidatkinja sklona je čestoj promjeni imidža, a dosad smo je vidjeli sa, ako ne svim frizurama, onda barem bojama kose. Nedavno je odlučila skinuti prepoznatljive umjetne trepavice s lica, što je oduševilo njezine obožavatelje, koji su naglasili kako joj puno bolje stoji prirodniji izgled.

