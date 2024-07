Josip Čavar, 56-godišnji kandidat je četvrte sezone sociološkog eksperimenta "Brak na prvu", čije propuštene epizode možete pogledati u bilo koje vrijeme i to bez reklama na platformi Voyo. Joleta su stručnjaci u RTL-ovom showu spojili s Karmen, a njih dvoje su već pri prvom susretu otkrili koliko su različiti. Svojoj bivšoj supruzi je u jednom trenutku i priznao osjećaje, no na kraju su se rastali na inicijativu stručnjakinje Ive Stasiow, s obzirom na to da pred kraj eksperimenta nisu ni bili u kontaktu, već su živjeli odvojeno i ignorirali se na zajedničkim ceremonijama.

Foto: RTL

Ipak, Jole nije dugo patio, a nakon "Braka na prvu" mu se javilo, kako priznaje, mnogo žena.

"Mogu ti reći da mi se svaki dan javlja desetak žena. Jedna mi se sviđa, moram priznati. Ne želim još njezino ime reći, ali hajde, vidjet ćemo. Polako. Meni se nigdje ne žuri. Meni je tako lijepo. Vozim se na rolama, ovdje imam dobru stazu", rekao je Jole, koji je trenutačno na ljetovanju u Novalji.

Foto: RTL

Jole se na Pagu zabavlja, odmara od poslovnih obveza i časti finim pićima i hranom, a uskoro će mu se pridružiti i misteriozna žena.

Inače, Jole se nedavno družio s liječnicom Petrom Meštrić koja je bila ustrajna u tome da kolegi iz showa pronađe dugo traženu ljubav. Petra je "oglas" o traženju partnerice za svog prijatelja objavila na svom Instagram profilu na kojem je prati više od 94 tisuće obožavatelja, a ubrzo nakon Storyja Joletu su se počele javljati slobodne djevojke.

"Čak se i jedna moja prijateljica zainteresirala pa im pokušavam dogovoriti što žurnije upoznavanje. Jole je opušten, fin, gospodin i logično je da žene padaju na njega, ali moram dodati da je i vrlo izbirljiv", ispričala je Petra.

Foto: Instagram

Petra je tom prilikom otkrila i kako su se njih dvoje našli na piću u Zagrebu.

"Pa ja sam bila u sezoni 'Braka na prvu' prije njega i kako sam dobra s djevojkama iz ove sezone, nekako sam ušla i u razgovor s njim i shvatila da je dobar čovjek. Mi se u zezanciji zovemo brat i sestra jer često mi dijeli savjete, koje ja naravno ne poslušam", zaključila je tada Petra.

