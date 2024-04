Stručnjakinja sociološkog eksperimenta 'Brak na prvu', magistra psihoterapije Iva Stasiow, za RTL.hr je komentirala situacije koje su se odvile u tjednu različitosti. Prije svega je naglasila kako je to najvažniji tjedan iz jednog razloga.

''Ovaj tjedan zapravo presuđuje hoće li par ostati ili neće'', rekla je Iva i dodala kako je to posljednja etapa jer prati ono što se događa u realnom svijetu.

''Prvo imamo zbližavanje u kojem se ljudi spajaju i prepoznaju neke sličnosti, zatim intima, a kada sve to prođemo dolazi na vidjelo ono što je drugačije, različito i što nam se ne sviđa'', objasnila je i naglasila kako je ovdje ključno kako ćemo to prebroditi i nositi se s time.

POGLEDAJTE VIDEO: Iva za RTL.hr komentirala tjedan različitosti, ali i Josipovo priznanje Karmen: 'Postavljam veliki upitnik, je li ona njega čula?'

''U tom se tjednu najviše bavimo stvarima koje nam se ne sviđaju kod druge osobe, ono što je različito u odnosu na to što bi i kako mi'', rekla je i dodala kako odnos puca u slučaju da par padne na ovome testu.

Navela je koje je rješenje u takvoj situaciji, to jest koji su 'alati' za prebroditi taj dio i stvoriti čvršćeg ljubavnog odnosa. ''Mi se uvijek povežemo na temelju sličnosti, a ne različitosti. Zato je u tom trenutku ključna komunikacija, moramo paziti kako se mi osjećamo u odnosu na to što primjećujemo da nam se ne sviđa i da je drugačije. U tom trenutku je važno stvoriti kompromise, bilo da je to u nekom međuprostoru između jednog i drugog zahtjeva ili odlučiti zanemariti tu različitost i staviti fokus na ono što nam se sviđa'', objasnila je Iva.

Iva je također komentirala situaciju između Karmen i Josipa, u kojoj je Josip Karmen otkrio najteži trenutak u svom životu, odnosno kada mu je preminuo brat.

POGLEDAJTE VIDEO: Josip iz 'Braka na prvu' podijelio tešku životnu priču: 'Prije 13 godina mi je preminuo brat. Te sam se godine i rastao'

''Ovdje je Josip imao trenutak iskrenosti gdje objašnjava svoj životni put i težak događaj koji ga je formirao kao osobu. Tu se je jako lijepo izrazio i čini mi se da ima svjesnost kako je ta situacija s bratom utjecala na njegov život'', objasnila je Iva.

''Stvorio je neke pozitivne zaključke kako je život prolazan i da se zbog toga treba što više truditi u životu te da neće gubiti energiju na neke nebitne stvari. Upravo to objašnjava njegov veseli duh i što brzo prelazi preko nekih nesuglasica'', dodala je.

''Tu zapravo postavljam veliki upitnik, je li ona njega čula? I hoće li ona to što joj je Josip ispričao uzeti to u obzir i stvoriti jednu novu formulaciju Josipa u smislu da će se drugačije prema njemu odnositi i stvoriti drugačije mišljenje o njemu'', komentirala je Iva.

POGLEDAJTE BONUS VIDEO IZ 'BRAKA NA PRVU': Muškarci komentiraju Josipovu ljubomoru zbog Alena i Renata