U popularnom RTL-ovom sociološkom eksperimentu 'Brak na prvu', koji od sada pratimo i na platformi Voyo, ljubavni trokut, ili čak četverokut na zadnjoj zajedničkoj večeri između Alana i Danijele i Filipa i Tamare, iznenadio je gledatelje.

U intervjuu za RTL.hr, Danijela je otkrila što misli o njezinoj navodnoj simpatiji - Filipu, a komentirala je i ispade svog supruga.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Filipa je opisala kao zgodnog muškarca koji ima mentalnu crtu koja joj odgovara, no još uvijek ne zna kakav je karakterno, zbog čega ne može znati hoće li se njihov odnos u skorije vrijeme pretvoriti u nešto više.

"Od šest kvaliteta koje su mi važne u muškarca, Filip zasad ima dvije, na osnovu te dvije, među nama ne može biti ništa", rekla je.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Alanovo ponašanje ocijenila je kao "nekontrolirano, apsurdno, vulgarno i negledljivo", a na pitanje je li ljubomoran na njen dobar odnos s Filipom ili Josipom, Danijela je odgovorila: "Nakon posljednje dvije epizode, smatram da Alanu nema pomoći".

O Alanovoj izjavi o tome kako njezino ponašanje ne dolikuje jednoj ženi, Danijela je odgovorila:

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Foto: RTL Foto: RTL

"Nemam nikakvih želja zadovoljiti bilo kakve Alanove standarde", rekla je Danijela za RTL.hr pa zaključila kako će, neovisno o njegovom ponašanju, iz eksperimenta izvući nešto pozitivno.

"Alan mi se nakratko zaista iskreno ispričao, bio je to potez koji me iznenadio i koji od njega nisam očekivala. Imam osjećaj da isprika i popravljen odnos neće dugo trajati. A što se tiče pozitivnosti, u ovom trenutku već postajem sigurna da ću iz ovoga izvući nešto pozitivno, uostalom, to mi je u opisu posla."

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Sociološki eksperiment 'Brak na prvu' gledajte na RTL-u ponedjeljkom i utorkom u 21:15, a nove epizode možete i pogledati na platformi Voyo 24 sata prije prikazivanja na televiziji!

POGLEDAJTE VIDEO: Je li ovo fer? Alan se može upucavati drugima, ali Danijela ne: 'To ne doliči jednoj ženi'