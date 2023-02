Saša i Bojan moraju riješiti brojne razmirice, no situacija između Hedvige i Zorana lagano se raspliće u izrazito pozitivnom smjeru, prenosi RTL.hr.

Da Hedviga i Zoran izgledaju kao idealan par između kojeg bi se moglo roditi i nešto više, misle svi gosti, pa čak i oni sami. Zoran je tako iskoristio večer kako bi upoznao Hedviginu majku i s njom nasamo porazgovarao o svojoj novoj supruzi.

"To što je došao do mene bilo mi je izuzetno bitno jer je na taj način dao do znanja da je on zainteresiran za njihovu budućnost te da mu je bitno što i kako će s njom", poručila je Hedvigina majka.

"Hedica je cvijet, nju treba čuvati", poručila je kroz smijeh te dodala kako je njena kći u prijašnjoj vezi bila povrijeđena te sada može djelovati kao da je zauzela obrambeni stav, no čini se da Hedvigina mama u Zoranu vidi pravog muškarca za svoju kćer.