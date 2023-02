Nakon romantičnog vjenčanja uz more Saša i Bojan dobili su malo vremena za sebe kako bi pokušali riješiti prve trzavice, no odlučili su se za šutnju i gledanje u more. "Koliko sam vidio, ništa ne skriva, ali trebat će nam neko vrijeme da ona stekne povjerenje da zna da meni može to reći i da ja znam da njoj mogu reći neke stvari", kazao je Bojan.

Na svadbi Zorana i Hedvige svi su optimistični u vezi njihova odnosa, uključujući i same mladence. "Ima taj malo mističniji pogled i imam osjećaj da, kad te pogleda, jako te duboko gleda iznutra. Hoću li uopće sakriti ijednu emociju pred njim ili će on mene samo čitati kao otvorenu knjigu?" kazala je Hedviga.

Saša i Bojan trebali su zajedno rezati tortu, ali Saša je, nezainteresirana, prepustila taj zadatak Bojanu. On smatra da nema emocija između njih, ali im je zasad ugodno zajedno. Tijekom večeri izvlačili su papiriće s pitanjima i pokušavali doznati nešto novo jedno o drugome – o prošlosti, vezama i idealnom tipu partnera.

Bojan je rekao kako se s godinama naučio biti vrlo tolerantan i da ne zna što bi se to u vezi moralo dogoditi da on ne može prijeći preko toga, dok je Saša bila vrlo direktna – prevaru nikad ne bi oprostila. "Kako on ne zna, ima 39 godina, a ja s 31 godinu znam!" kazala je Saša.

Odjednom joj je postalo hladno, no nije željela uzeti sako koji joj je nudio Bojan, već je tražila svoju košulju. "Ne mogu trpjeti ni hladnoću, ni emocionalno nezadovoljstvo… A trpim, jednostavno, nemam kapacitet", kazala je.

Zoranu i Hedvigi cvjetaju ruže

"Drago mi je da cura ima takav stav i gard. Zabavnije se potruditi oko nekog takvog, samo vidjet ćemo dokle će to ići", priznao je Bojan.

Kako je večer odmicala, Saša je bila sve sigurnija da Bojan nije čovjek za nju. Zoran je odlučio popričati s Hedviginom majkom, što se njoj jako svidjelo. Dok Zoranu i Hedvigi cvjetaju ruže, Bojan i Saša i dalje su dvije krajnosti. Saša je poprilično razočarana Bojanom i to ne skriva.

Sljedeće jutro Hedviga i Zoran još uvijek ne mogu vjerovati da su muž i žena, ali su jako optimistični oko svog odnosa i daljnjeg druženja. Noć su proveli spavajući u zajedničkom krevetu.

"Kad sam se probudio i vidio da netko leži pored mene, bio je iznenađujuć, trebalo mi je nekoliko sekundi da shvatim da sam oženjen", priznao je Zoran.

"Koncept da sam sad supruga je odličan, povremeno si gledam prsten", kroz smijeh je priznala Heda.

Najmlađi par se vjenčao

Stiglo je vrijeme za novo vjenčanje, a stručnjaci predstavljaju novi, najmlađi par ove sezone. Lorena Farkač (24) dolazi iz Zagreba, studentica je i influencerica kojoj je važan poslovni aspekt, ali se jako voli zabavljati.

S druge strane, Stefan Modrić iz Pazina živi i studira u Zagrebu, student je i trener fitnesa. "Njezina vrckavost i životna energija mogla bi ih dovesti u neki balans jer oboje mogu puno toga jedno drugome dati", zaključili su eksperti.

"Samo čekam da počne i da upoznam svoju suprugu", rekao je Stefan koji je prvi stigao pred matičara te priznao da je odmah osjetio olakšanje kad je vidio da su i mladenkini gosti godinama i energijom slični njegovim gostima.

Uzbuđena Lorena polako je koračala prema njemu: "Srce mi lupa nenormalno, tresem se!".

"Na prvu, li-la. Ima lijepe plave oči, to mi se jako sviđa, lijepe crte lica. Ima tetovažu, što ne preferiram! Nije ono što sam očekivala, ali nisam razočarana", Lorena je na prvu bila podijeljenog mišljenja, a Stefanu se njezin fizički izgled jako svidio.

Bojan se ne voli rano ustajati

"Nisam mogao maknuti osmijeh s lica", komentirao je i Stefan.

Vjenčanje je proteklo veselo, s puno smijeha i zbunjenosti. Nakon emotivnih zavjeta, stiglo je vrijeme za prvi poljubac i upoznavanje s obitelji i prijateljima.

Jutro kod Saše i Bojana nastavilo se u istom tonu. Saša je i dalje samo pronalazila njihove nekompatibilnosti, a sad joj je zasmetalo što se Bojan ne voli rano ustajati.

"Rekla sam – mu sve što kažem i sve što mislim, ne shvaćaj osobno. Nemoj doživljavati kao uvredu ili kritiku. Sve što kažem to je dio mene. Moja percepcija svijeta i ljudi je moja", poručila je Saša.

"Moram se baš potruditi", primijetio je Bojan. Za kraj, eksperti su predstavili posljednji par – Manuelu Milovanović i Tihomira Tomašića.

A kako će izgledati njihovo vjenčanje i hoće li se jedno drugome svidjeti na prvu, gledatelji će doznati već sutra od 21.15 sati na RTL-u.