Romantična lokacija i zvuci morskih valova bili su idealan odabir za vjenčanje Saše i Bojana, a oboje su odlučili doći na vjenčanje bez gostiju i kumova.

''To što nemam kumu i svoju obitelj na svadbi ne doživljavam kao minus - to sam ja i to je dio mene. Ovo je moj izbor i sama stojim iza sebe“, komentirala je Saša. Iako su oboje izrekli 'sudbonosno da', Saša nije krila da joj nedostaje energije kada je u blizini Bojana.

Nakon ceremonije, Bojan i Saša imali su i prvo fotografiranje koje nije prošlo najromantičnije s obzirom na to da je mladoj smetala Bojanova ruka. Niti prvi ples nije bio iz snova, a Saša je tada priznala kako uopće nema emocije.

''Nema emocije, teško da onda mogu. Sve u životu radim s emocijom'', rekla je Saša, a Bojan je mirno odgovorio: 'Hajde opet, budem ja', rekao je mladoženja kroz osmijeh pa pokušao ponovno zaplesati sa svojom partnericom. No, priznaje, konekcije nije bilo.

''Mislila sam da ću odustati na pola plesa, ali nisam uspjela niti početi'', rekla je Saša.

Kako će se razvijati trenutačno najnapetiji odnos između Saše i Bojana te hoće li budući supružnici biti zadovoljni partnerima koje su im stručnjaci namijenili -ne propustite pogledati u novoj epizodi 'Braka na prvu' od 21.15 sati na RTL-u.