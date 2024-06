Jedna od omiljenih kandidatkinja četvrte sezone sociološkog eksperimenta "Brak na prvu", Tamara Razum, oduševila je gledatelje modnom kombinacijom u posljednjoj epizodi showa koji pratimo na RTL-u i na platformi Voyo.

Otkrila je da je to stil u kojemu se najbolje osjeća te da voli razigrane boje i 'lude' stajlinge.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

"Često kažem da sam rođena u skroz krivo vrijeme, nekako se više osjećam kao 'lude sedamdesete', pa možemo reći da ovaj komplet najbliže opisuje moju 'modu", naglasila je.

Osvrnula se i na poneke komentare.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

"Dobijem često i komentare: 'Ajme kao cirkus si se obukla'. Meni je to smiješno jer se većina danas oblači po uzoru na nekoga. Stalna briga je li to i to odgovara, što će si drugi misliti kako to stoji, ne mogu to obući, čudno će me gledati i tako dalje. Prestala sam imati tih problema. Obučem se kako se ja najljepše osjećam pa kakva god to kombinacija bila. Moramo shvatiti da je i način oblačenja način našeg modnog izražavanja", napisala je i dodala:

Tekst se nastavlja ispod oglasa

"Nije bitno što nosiš nego kako se osjećaš u tome i nosiš li to sa samopouzdanjem. Dajte mašti na volju i nadam se da ćemo u gradu vidjeti lude kombinacije i još luđe boje", zaključila je.

Finale sezone pogledajte večeras na RTL-u ili odmah na platformi Voyo.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

POGLEDAJTE VIDEO: Stjepo Bartulica u Ferrariju se nije vezao