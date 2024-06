U sociološkom eksperimentu "Brak na prvu" koji pratimo na RTL-u i platformi Voyo, sudionicima su puštene snimke ključnih trenutaka iz emisije. Tako su se neki s uzbuđenjem prisjećali što se sve u showu izdogađalo, dok je Lovre bio vidno ljut gledajući ključne trenutke te mu je zbog toga izletjelo i nekoliko psovki.

Lovri i Klari je prikazan isječak iz emisije u kojem je Klara pred svim kandidatima izjavila da se Lovre zaljubio u nju, a Lovri je to bilo dovoljno da grakne.

"Mislim da se Lovre malo zaljubio u mene, ali neće to priznati jer vidi da mu ja to ne mogu uzvratiti tako", govorila je Klara u njima prikazanom isječku, a Lovre je kao odgovor na to ispustio bujicu psovki.

"Je*** ti mater da ti je*** u p**ku. Tebi i ovom showu", ispalio je Lovre.

Klara nije mogla doći k sebi...

Nedugo nakon toga su njih dvoje, kao i ostali kandidati, gledali i slušali što je Lovre rekao o Klari nakon što je ona pred svima izjavila da je Lovre u nju zaljubljen. Naime, Lovre je rekao da je s Klarom bio samo iz sažaljenja, a način na koji je to rekao pred kamerama je sve ostavio bez teksta.

"Stari Lovre bi u situaciji da mu Klara kaže 'zaljubljen si u mene' pred ljudima i pred kamerama rekao: 'Vidiš li na što ličiš. Tri hiljade boljih ženski sam od tebe našao i sad ti govoriš da sam ja u tebe zaljubljen. Pogledaj se, s tobom sam iz sažaljenja, zbog tvoje prošlosti. Večeras sam se sažalio zato jer si mi draga", bile su Lovrine riječi.

Klara je Lovru nakon toga pogledala u nevjerici, očekujući ispriku ili nešto što bi opovrgnulo Lovrine riječi, ali jedino što je izašlo iz Lovrinih ustiju bilo je: "Istina je."

