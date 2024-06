Narušeni odnos između Tamare i Filipa iz sociološkog eksperimenta, "Brak na prvu", čije propuštene epizode možete pogledati na platformi Voyo, iznenadio je brojne fanove. Nakon intervjua, u kojem su otkrili što je njihovom skladnom odnosu stalo na put, oglasili su se mnogi gledatelji sociološkog eksperimenta, koji su dijelili moguće razloge tog događaja.

Jedan od fanova smatra da je Filip našao drugu djevojku.

"Pa bio je sa drugom,a ti zivkaš,naravno da ti se neće javiti,iako te voli kao sestru", glasi jedan od komentara.

Filip je u početku rekao kako se Tamara ne bi svidjela njegovoj baki zbog tetovaža. No, kasnije ju je ipak zavoljela. Jedan od fanova tvrdi ipak, da je razlog njihovog prekida njegova baka.

"Kako baka kaže...", glasio je komentar.

Opleli po Filipu

Osim razloga, fanovi su uglavnom opleli po Filipu, a Tamari su dali podršku.

"Eto ti muškarca. Nemoj me zvati farbati zid ali me zovi ako trebaš emotivnu podršku", glasio je jedan od komentara.

"Lik je papak ! Hoće samo da ga zove kad ima neki emotivni problem Lol što hoće da joj bude psihijatar !? A kad je u nevolji i kad joj stvarno treba netko tko će joj pomoći onda njega nema. Koji š.... od čovjeka. Bolje da ga blokira zauvijek", glasio je drugi komentar.

"Dečko je nezreo, mani ga se. Tebi treba muškarac na kojeg možeš računati. Nek on trenira mišiće, mozak baj, baj", glasio je treći komentar.

Razlog njihovog narušenog odnosa

Podsjetimo, Tamara je prema Filipu gajila osjećaje, no on joj je otkrio da ne traži ljubav te da želi da njihov odnos ostane isključivo prijateljski. Tamara je to prihvatila te su nastavili razvijati odnos kroz prijateljstvo, no i to je, nažalost, kroz vrijeme izblijedilo.

''Imao sam osjećaj kao da me se tjera na nešto, a ja sam prema njoj stvorio prijateljske osjećaje, kao da sam sa sestrom. Zavolio sam je i draga mi je te sam joj rekao da, ako nešto zatreba u životu, može me uvijek nazvati'', rekao je Filip Tamari u zajedničkom intervjuu za RTL.hr, a ona je njegove riječi, čini se, pogrešno protumačila.

''Jesam li te zvala kada sam se vraćala s Malte – nisam te mogla dobiti'', rekla je, a Filip je navedeno ignorirao naglasivši da ga ubuduće zove samo ako će imati privatni problem.

''Pa to je bio problem – nisam imala kako doći od aerodroma do doma'', objašnjavala mu je Tamara, a on se izvlačio kako tada nije mogao doći po nju.

''Nemoj me zvati ako ti treba složiti ormar, zovi me ako ti treba emotivna podrška, prijateljski savjet – to sam mislio, a ne da ti farbam zidove doma...'', bio je jasan Filip, na što se Tamara povukla i rekla kako je očito pogrešno shvatila njegove riječi.

I na posljednjoj ceremoniji parova, Tamara je istaknula da njihov odnos nije onakav kakav se nadala da će biti nakon izlaska iz eksperimenta. Iako od Filipa nije očekivala da će se predomisliti što se tiče osjećaja, očekivala je da će njihov kontakt biti češći, no Filip je rekao kako zbog poslovnih obaveza nema vremena viđati se s njom svakodnevno.

