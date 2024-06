Tamara i Filip jedni su od omiljenih kandidata četvrte sezone sociološkog eksperimenta 'Brak na prvu', čije propuštene epizode možete pogledati na platformi Voyo. Da će njihov odnos iz prijateljskog prerasti u nešto više, navijali su mnogi gledatelji, no to se ipak nije dogodilo. Iako je Tamara Filipu na posljednjoj ceremoniji priznala da gaji osjećaje prema njemu, na njegov stav to nije utjecalo, a kasnije joj je priznao da, iako je prelijepa djevojka, on ustvari ne traži ljubav, već inzistira da njihov odnos ostane isključivo prijateljski.

Tamara je njegov zahtjev prihvatila i nastavili su razvijati odnos kroz prijateljstvo, no i to je, nažalost, kroz vrijeme izblijedilo.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

''Imao sam osjećaj kao da me se tjera na nešto, a ja sam prema njoj stvorio prijateljske osjećaje, kao da sam sa sestrom. Zavolio sam je i draga mi je te sam joj rekao da, ako nešto zatreba u životu, može me uvijek nazvati'', rekao je Filip Tamari u zajedničkom intervjuu za RTL.hr, a ona je njegove riječi, čini se, pogrešno protumačila.

Tamara je očito krivo shvatila...

''Jesam li te zvala kada sam se vraćala s Malte – nisam te mogla dobiti'', rekla je, a Filip je navedeno ignorirao naglasivši da ga ubuduće zove samo ako će imati privatni problem.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

''Pa to je bio problem – nisam imala kako doći od aerodroma do doma'', objašnjavala mu je Tamara, a on se izvlačio kako tada nije mogao doći po nju.

''Nemoj me zvati ako ti treba složiti ormar, zovi me ako ti treba emotivna podrška, prijateljski savjet – to sam mislio, a ne da ti farbam zidove doma...'', bio je jasan Filip, na što se Tamara povukla i rekla kako je očito pogrešno shvatila njegove riječi.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

I na posljednjoj ceremoniji parova, Tamara je istaknula da njihov odnos nije onakav kakav se nadala da će biti nakon izlaska iz eksperimenta. Iako od Filipa nije očekivala da će se predomisliti što se tiče osjećaja, očekivala je da će njihov kontakt biti češći, no Filip je rekao kako zbog poslovnih obaveza nema vremena viđati se s njom svakodnevno.

Propuštene epizode 'Braka na prvu' pogledajte na platformi Voyo!

Tekst se nastavlja ispod oglasa

POGLEDAJTE VIDEO: Oni su mladi genijalci: Prošetali su se crvenim tepihom i primili Oscare znanja