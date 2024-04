Tamara i Filip u "Braku na prvu" izgradili su čvrst prijateljski odnos i jedni su od najomiljenijih parova u showu. Kad je prvi put ugledao mladenku, Filip nije bio zadovoljan, no s vremenom su se zbližili. Za Tamaru ima samo riječi hvale, a sada ju je čak i upoznao s bakom. Sociološki eksperiment "Brak na prvu" gledajte na RTL-u ponedjeljkom i utorkom u 21:15, a nove epizode možete i pogledati na platformi Voyo 24 sata prije prikazivanja na televiziji!

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Filip je fotke s druženja podijelio u subotu na društvenoj mreži.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

"Baka odobrila", napisao je.

Pratitelji na društvenoj mreži ugodno su se iznenadili što je Filip upoznao Tamaru s bakom, a svoje oduševljenje nisu krili.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

"Kad muškarac stavi predrasude sa strane, proširi svoje vidike i uživa u ljepoti ljudske duše onda to ovako izgleda. Bravo Fićo, top ste!", "Vrh su. Ako su zajedno, baš sam sretna zbog njih", "Tako rijetko normalna cura, Fićo čuvaj to", "Navijam za vas, baš ste slatki", "Rekao si da ju nikada ne bi doveo baki. Nadam se da si naučio da nikad ne kažeš nikad jer ti se baš to i dogodi", "Vi ste stvoreni jedno za drugo", pisali su pratitelji.

Foto: RTL Foto: RTL

Podsjetimo, Filip je u početku govorio kako nikada Tamaru ne bi upoznao s bakom.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

"Pa nije to moj tip cure. Pa ne bih mogao nikada s takvom curom. Prvo, zubi su mi najbitniji kod cure, znači ne mogu vidjeti žute zube. I to ti je to. Lijepo ti kažem. Tetovaža, ovakva… Ne bih ju baki dopeljao nikada", rekao je Filip na ceremoniji vjenčanja za Tamaru za koju je nakon nekoliko dana shvatio da je odlična djevojka te joj se i putem RTL.hr-a ispričao.

Foto: RTL Foto: RTL

Njih dvoje trenutačno su u prijateljskim odnosima iako su im stručnjaci na prethodnoj ceremoniji naglasili kako to nije cilj sociološkog eksperimenta. Zasad se drže toga, a vrijeme će pokazati hoće li Tamara i Filip u konačnici postati par.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Sociološki eksperiment "Brak na prvu" gledajte na RTL-u ponedjeljkom i utorkom u 21:15, a nove epizode možete i pogledati na platformi Voyo 24 sata prije prikazivanja na televiziji!

POGLEDAJTE VIDEO: Kreće "Brak na prvu", prvu epizodu sociološkog eksperimenta pogledajte već danas!