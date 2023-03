Ujutro se Petri i Manueli na kavi pridružila Miljana koju je zanimalo zašto su njih dvije spavale zajedno. Petra je objasnila kako je jučer imala neki nesporazum s Darijem u vezi svađe s bazenom zato što ju je htio baciti pa je ona preburno reagirala dok se Manuela i Tihomir sve više svađaju. Ubrzo im se pridružio Dario, kojeg je zanimalo o čemu su Petra i Manuela razgovarale noćas, a Manuela mu je bez zadrške otkrila da su pričale o njima. „Trebamo to sami riješiti. Petra je nekako najslabija karika; dosta je mirna, naivna, i to je Manuela iskoristila. Ona je baš stari lisac“, komentirao je Dario i nastavio zafrkavati Petru o njezinim jučerašnjim 'traumama'. Naposljetku se ispričao iako je to zvučalo prilično neiskreno zato što nije smatrao da je nešto toliko loše napravio dok Manuela smatra kako on ne razumije u čemu je pogriješio.

Darija je zanimalo zašto se Manuela ovaj put naljutila na Tihomira, a ona je ponavljala svoju priču kako je dvoličan, da bi Dario zaključio: „Žao mi je Tihomira zato što se često nađemo u sličnoj situaciji. Pred Manuelom treba paziti što će reći, ne može uopće biti svoj jer ona je takva da će to odmah ići nekako sa strane… Ne možeš joj se povjeriti, iskreno.“ Manela mu je ponavljala kako mora ozbiljno shvatiti kad mu Petra za nešto kaže ne da bi Dario u šali rekao: „Gdje bih ja dospio da sam stao kad mi je svaka cura prvi put rekla - ne?!“ Dodao je i kako će Petra kad ovo sve prođe i kad bude gledala emisije, shvatiti neke stvari i da se trebala više opustiti.

Izlet su parovi nekako pregurali, ali hoće li zajedničku večeru - ne propustite pogledati večeras od 21.15 sati na RTL-u u novoj epizodi 'Braka na prvu'.