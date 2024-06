Danijela i Alan iz "Braka na prvu" nikako nisu uspjeli pronaći zajednički jezik. Njihov odnos bio je pun trzavica, a sada je Danijela za RTL.hr otkrila kako joj je bilo živjeti s Alanom te ima li šanse za prijateljstvo.

"U prve tri i pol minute sam shvatila da Alan nije za mene", poručila je.

Njezin idealan muškarac bio bi totalno drugačiji od Alana.

"Za muškarca bih voljela nekoga mentalno snažnijeg. Inteligentnog sa super smislom za humor", priznala je.

Nije joj bilo lako

Danijela je unatoč brojnim razmiricama s Alanom, ostala staložena i mirna.

"To je nešto što ja učim. Postoje ljudi koji su u puno gorim situacijama i odnosima nego što sam ja. On je bio prilično proziran Alan, a svejedno je bilo trenutaka kada su ljudi mislili da sam ja problem. To je užasno usamljujuće, sam si u tome i strašno ti znači podrška. Samo da ti netko kaže vidim te. Ne smatram se slabom osobom, meni je ovo bilo užasno intenzivno, suludo i apsurdno na momente, ali svejedno sam to proživljavala", ispričala je.

Danijeli u "Braku na prvu" nije bilo nimalo lako.

"Bilo je momenata kada nisam imala podršku. Ja sam imala moment koji sam razradila kroz ovaj eksperiment taj da, na prvu, nisam se znala nositi s time. Šutjela sam, nisam mogla govoriti. Imam osjećaj kao da sam mala curica, ne ponašam se više kao odrasla osoba i kreću mi suze jer osjećam da je nepravda, da su laži, da nije fer i da se ne znam zauzeti za sebe. To je nešto od čega sam ja krenula. Bilo je potrebno da nađem svoj glas tu i da se zauzmem za sebe. Ja sam imala lakšu situaciju. Mislim da ima ljudi koji su u puno težim situacijama. Jako je teško kad ti svi govore da pretjeruješ, i ta osoba ti to govori, da ti lažeš i izmišljaš", rekla je Danijela.

"To je bio fiktivan brak, u kojem sam mogla otići. Tu nije bilo ljubavi, a bilo je tako intenzivno. Ja nisam osoba koja se brzo slomi i plače", dodala je.

Šansa za prijateljstvo s Alenom, kaže, ne postoji.

"Završila sam s Alanom za sva vremena", zaključila je Danijela.

