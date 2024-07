Ana iz "Braka na prvu", čije propuštene epizode možete pogledati na platformi Voyo, nedavno je preselila u Norvešku, a po njezinim objavama na društvenim mrežama može se primijetiti koliko joj život ondje godi. Prije nekoliko dama podijelila je selfie i u opis je stavila samo emotikon crnog srca.

"Zgodna", poručila joj je Tina iz 'Braka na prvu'. "Proljepšala se baš djevojka", "Najzgodnija i prirodna. Radi nje sam čak znao pogledati emisiju", "Sve zgodnija", "Prekrasna", "Predivna", komentirali su Anini pratitelji.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Bila joj je želja

Inače, Ana je otkrila da joj je nekoliko godina bila želja preseliti se u Norvešku.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

"To je moja želja već nekoliko godina. Zemlja mi se svidjela još prije nekoliko godina i rado sam se vraćala turistički dok se nije sve poklopilo da odem živjeti. Do tada sam proučavala, učila, pratila i eto me. Na prvu sam znala da tu želim graditi život i karijeru", napisala je dok je pratiteljima odgovarala na pitanja.

Foto: Instagram Ana Jakuš, Brak na prvu

Propuštene epizode "Braka na prvu" pogledajte na platformi Voyo!

Tekst se nastavlja ispod oglasa

POGLEDAJTE VIDEO: Mučna rasprava Ane i Alena: Stručnjaci nisu štedjeli oboje, a isplivali su i novi detalji