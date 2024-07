Na današnji dan prije 10 godina izašla je pjesma "Ludilo do zore" Alena Vlahovića, bivšeg kandidata RTL-ovog sociološkog eksperimenta "Brak na prvu". Dosad je spomenuta pjesma skupila oko pola milijuna pregleda. Alen je sada za RTL.hr otkrio kako je izgledao njegov početak glazbene karijere.

"Na Božić, 2013. sam imao neki malo ozbiljniji nastup s prijateljem gitaristom, u jednom šoping centru gdje je došao producent i pohvalio nas kako smo sve izveli. Rekao mi je da mu se javim, što i jesam pa smo nakon Nove godine krenuli raditi na toj pjesmi. Tražili smo, prebirali pa je napokon izašla pjesma 3. srpnja. Nisam znao što očekivati jer to je bila prva pjesma koju sam ozbiljnije snimio s dosta jakim producentom i spot je sniman od strane čovjeka koji je snimao prve televizijske serije u Hrvatskoj", ispričao je.

Alen se ugodno iznenadio što je pjesma ubrzo postala popularna.

"Nisam znao u što se opuštam, a dogodilo se to da je broj pregleda iz tjedna u tjedan rastao, iz dana u dan po deset tisuća pregleda do jednog trenutka kad je stalo, naravno. To mi je sve bilo jako nevjerojatno, tada sam imao 20 godina i živio sam san u to doba. Drago mi je da su ljudi voljeli tu pjesmu. Drago mi je da je tada, na društvenim mrežama bilo puno citata moje pjesme i mojih stihova, u opisima fotografija. Ja sam radio glazbu i tekst, dok je aranžman radio Tihomir Preradović. To je zapravo to", rekao je Alen.

Vrijeme leti

Bilo je to, kaže, tako davno, a opet se čini blizu.

"Ne mogu vjerovati kako vrijeme leti i kako je prošlo tih deset godina. Imam osjećaj da se nisam ni okrenuo, a već je toliko prošlo. Ostvario sam neke ciljeve koje sam tada želio, naravno da još postoji mjesta za napredak, no ne mogu se žaliti", priznao je Alen.

"To je bilo doba glazbe koje, po mojem mišljenju, nedostaju u današnjim vremenima. A to je zabava u glazbi i doslovno da te pjesma vuče na ples, zabavu i pozitivu, no vjerujem da će kad-tad ponovno doći u modu takva glazba. Jer po mom mišljenju, ona mora biti takva da veseli ljude i zabavlja. Mislim da ima već dovoljno u ljudima ima negative, bolesti, siromaštva, nekog teškog života pa da traže zabavu i veselje kroz glazbu. Ona je tu da oraspoloži ljude te da ih kroz stihove i odvede u ljepši svijet", zaključio je.

