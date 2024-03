Filip Belić iz sociološkog eksperimenta 'Brak na prvu', koji možete pratiti i na Voyo platformi, objavio je video sa svojom bakom o kojoj često priča svojoj novoj supruzi Tamari i ostatku ekipe iz popularnog RTL-ovog showa.

"Mislim da je došlo doba gdje su se žene dosta promijenile. Htio bih pronaći ženu koja mi odgovara po izgledu, ali da bude tradicionalna, tipa kao moja baka. Da kuha, pere, brine se oko svog muža, partnera...", rekao je Filip ranije.

Sada je snimio video kako baki pokazuje novine u kojima je članak o njemu i njezina fotografija s njim. "Baka na prvu", napisao je.

"Baka, što si to dobila?", pitao je Filip baku. "Dobila sam novine gdje si ti lijepi s Tamarom", odgovorila je ona. "A tko je još u novinama?", pitao je on. "Vidiš, to sam ja i moj dragi mali veliki unuk", rekla je baka.

"Dobar unuk, je li tako?", pitao je Filip. Ona je potvrdila. "Tu je najstarija i najmlađa generacija", komentirala je baka. Rekla je da je zadovoljna s novinama i da su lijepo ispali.

"Ti si najpoznatija baka Hrvatske sad, a ja najomraženiji Hrvat", istaknuo je Filip i nasmijao baku. "Nisi, to si se ti od početka malo...", rekla je ona kad se video prekinuo.

Inače, Filip je ranije spominjao baku i kada se šalio s Tamarom koja je rekla da je spremna otvoriti svoja vrata ako on učini isto. Objasnila je da će ako se to ne dogoditi, njihov će odnos stagnirati, odnosno ostati će na prijateljstvu.

Filip je za RTL.hr otkrio je li spreman to učiniti. "Ako oboje otvorimo vrata, nastat će propuh, a baka je rekla da će me propuh ubiti", našalio se.

U intervjuu za RTL.hr dodao je kako mu je Tamara jako draga te možda i najzabavnija djevojka koju je ikada upoznao.

"Od svih parova mislim da smo ipak Tamara i ja najkompatibilniji. Opušteni smo i jedini prirodni i svoji", naglasio je.

