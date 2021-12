Tara Šušelj, pravim imenom Majda, bila je prva pjevačica nekadašnje popularne domaće dance-grupe Karma koja je osnovana 1999. godine. S hitovima poput "Noćas te ne dam nikome", "Prije nego mi haljinu svučeš", "Zemljotres", "Sedam dana" i "Amore mio" poharali su domaće, ali i inozemno tržište te su svojevremeno slovili kao najunosniji hrvatski glazbeni izvozni proizvod.

Tara je s Karmom više od deset godina na putu provodila po 300 dana godišnje, a onda je 2014. odlučila napustiti grupu, a onda nas sve iznenadila svojim velikim povratkom. Elektronsku glazbu odlučila je zamijeniti zabavnom i pop-glazbom, a sada nam predstavlja i božićni singl.

NET.HR: Javnost vas najviše pamti kao “Taru iz grupe Karma”, međutim - vaše pravo ime je Majda. U kojem je trenutku nastala Tara i odazivate li se i danas na oba imena?

TARA: Za moje umjetničko ime Tara zaslužni su tada Nenad i Pipi iz grupe Karma i naša tadašnja diskografska kuća koja je predložila da uz takav naziv grupe bi bilo poželjno da se meni doda umjetničko ime, a i zbog eventualnog uspjeha u svijetu. Meni je to savršeno došlo i zbog same privatnosti pa tako i dan danas koristim svoje umjetničko ime u solo karijeri, ali i kao radijska voditeljica. Prepuštam osobi da bira kako me želi zvati, ali kad je u pitanju posao onda mi je draže da me zbog posla i karijere zovu Tara.

NET.HR: Brojni su odrastali i proveli ranu mladost uz grupu Karma. “Prije nego mi haljinu svučeš”, “Amore mio”, “Ja te noćas ne dam nikome”,”Sedam dana”, “Zemljotres” samo su neke od pjesama koje su se nekada mogle čuti na svakom koraku. Iznenadite li se i danas kada negdje čujete svoje pjesme?

TARA: Često pratim linkove na YouTubeu i slušam i druge radio postaje i drago mi je vidjeti i čuti da se sve te pjesme još uvijek slušaju i pjevaju, a najveći dokaz da je baš tako je da uz nove pjesme u solo karijeri, publika pjeva i pjesme iz doba Karme koje isto tako izvodim uživo na koncertu.

NET.HR: Koje su vam prve asocijacije koje vam padnu na pamet kada kažem “Malo, pomalo”? Pamtite li anegdote sa snimanja te pjesme?

TARA: Pjesma „Malo Pomalo“ je pjesma koju smo izvodili na DORI. Sjećam se da sam bila pomalo i ja iznenađena što su dečki iz grupe izabrali tu pjesmu. Priznajem da na početku nisam vjerovala u nju, ali na kraju se pokazalo da je bila odličan izbor, ne samo zbog 3. plasiranog mjesta na samoj DORI, već je u Českoj sniman i live video kojeg možete pogledati ako ga još niste i ono najbolje pjesma je bila himna za Hokejaško prvenstvo one godine. Tako da, eto i danas ju pjevam.

NET.HR: Jednom ste prilikom rekli kako biste ponovili vrijeme grupe Karma, ali da biste pametnije iskoristili sve prilike. U kojem smislu? Biste li neke stvari odbili? Žalite li što na neke prilike niste pristali?

TARA: Vjerojatno bi bila stroža u nekim situacijama gdje sam bila popustljiva, no ne žalim za ničim i ne sramim se niti jednog poteza kojeg sam učinila. Zapravo sam ponosna što nisam nikad pala na nemoralne ponude i uvijek sam znala što želim i volim. I dan danas mrzim nepravdu i podle igre. Pravedan put je teži, ali u konačnici ljepši.

NET.HR: Jedan od najtežih trenutaka u karijeri bila vam je i izvedba pjesme “Ja te noćas ne dam nikome”, na Dori 2003., kada program nije dopustio da zbog prehlade odustanete od nastupa. Gledate li još uvijek glazbena natjecanja? Biste li se ponovno prijavili na Doru?

TARA: Da je samo bila prehlada bilo bi lako, pobrala sam neku gripu i potpuno ostala bez glasa, mnogi ne znaju ni danas da sam dva dana primala injekcije da se oporavim, ali bilo je nažalost bezuspješno. Na sam dan nastupa dva sata pred nastup primila sam injekcije i imala sam 39 temperaturu, bila sam slomljena ne samo fizički, nego i emotivno. A nažalost od nekih kolega sam čak bila optužena da glumim samo da bi pridobila simpatije publike i žirija. Žalosno. No pokazalo se da je pjesma bila odlično prihvaćena i mom nažalost lošem nastupu. Voljela bi ponoviti iskustvo pjevanja uz orkestar kako je to tada bilo.

NET.HR: Koje Karmine pjesme vaši obožavatelji žele i danas čuti na vašim koncertima?

TARA: Publika još aktivno pjeva - "Sedam dana", "Amore mio", "Malo pomalo", "I prije nego mi haljinu svučeš", "Zemljotres", i mnoge druge koje biram na samom koncertu. Danas ih izvodim u pratnji benda i baš uživam i u ovom novom obliku izvođenja pjesama.

NET.HR: Koliki je bremen u solo karijeri upravo činjenica da vas se etiketira kao “Taru iz Karme”, ne kao Taru koja sada ima svoj novi stil?

TARA: Vjerujem da za sve treba proći neko vrijeme, ipak 14 i pol godina u Karmi nije malo. I moje kolegice koje danas imaju solo karijere nakon što su bile pjevačice nekog velikog benda prošle su to što sad ja prolazim. Dakle, pomalo skidanje ovog "iz". Ponekad nije ni to loše jer pokazuje put i uspjeh i zašto sam tu na glazbenoj sceni.

NET.HR: Velika podrška u solo karijeri vam je i pjevač Ivan Zak, s kojim već tri godine uspješno surađujete. Koja je tajna ove suradnje?

TARA: Tri su godine stvarno proletjele, tajna uspješne suradnje je transparentna komunikacija. Nakon pjesme „Naj Naj“ sve je krenulo, sad i pišem sama pjesme glazbu i tekst, a krenulo je s pjesmom "Božić je blizu“ gdje Ivan Zak potpisuje aranžman. Naravno da dalje radimo i u pripremi je pjesma za iduću godinu.

NET.HR: Što mislite o aktualnom stanju na hrvatskoj glazbenoj sceni?

TARA: Mislim da je glazbena scena dosta polomljena zbog Covida, nemogućnost koncerata, gostovanja je jako poljuljalo sve glazbenike, nadam se da će se što prije cijela situacija popraviti.

NET.HR: Vaš je suprug Michael Pavlović, konzul Kraljevine Tajland. Još ste 2019. govorili o godišnjem odmoru na Tajlandu, no, onda nas je zatekla pandemija. Jeste li, u međuvremenu, uspjeli posjetiti Tajland?

TARA: Nažalost nismo, ali mene ne brine to što nismo otišli na putovanje, više me brine kad ćemo se ponovo moći normalno kretati bez bremena i straha. Tajland neće pobjeći… doći će i on na red. Svakako imamo za sad i bliže destinacije ako nam se baš putuje, a i Hrvatska je predivna za istraživanje.

NET.HR: Što je, prema vama, najbitnije u suživotu dvoje ljudi?

TARA: Ima nekoliko bitnih stvari, a to su - razumijevanje, poštivanje, komunikacija, ljubav.. svega pomalo. Nema tajnih recepata, mislim da svi znamo što je potrebno za miran život.

NET.HR: Karijeru ste “pauzirali” zbog obitelji. Na koje su sve načine žene automatski diskriminirane u trenutku kada odluče postati majke?

TARA: Ah da, nije lako biti majka i biti u radnom odnosu, pogotovo ako recimo u mom slučaju radiš u glazbenoj industriji. Biti žena na glazbenoj sceni je često predmet velikih odricanja sto se tiče privatnog života, od nebivanja kod kuće kad se obitelj sastane do recimo, u mom slučaju, kad sam odlučila stati jer sam željela svoju obitelj i postati majka, znala sam što me čeka, tj. neprisutnost na sceni, a to nosi i lagani zaborav medija. Ja ne volim eksponirati svoj privatni život i obitelj u javnosti tako da je to još veći problem, ali meni je to manje važno jer želim da moja obitelj ima svoju slobodu bez da su etiketirani ili dio javnosti. Moj je bio izbor da budem javna osoba, a u tom slučaju moja kći ili partner imaju pravo na svoj mir. Povratak nije bio lak, ma da nisam u potpunosti prestala raditi. Radila sam u zaleđu za druge izvođače i pripremala se za povratak. I evo me.. tu sam sretna i ponosna da radim dalje ono što volim.

NET.HR: Da imate priliku dati svoju pjesmu na izvedbu bilo kojem svjetskom ili domaćem glazbeniku – koga biste odabrali i zašto?

TARA: Jako zanimljivo pitanje, nisam si nikad postavila takvo pitanje. Pisala sam prepjeve na talijanskom jeziku za naše izvođače ali evo.. sad ste mi dali ideju.. napisat ću nešto novo i ponuditi ..pa ćete doznati kome. :)

NET.HR: Već duže vrijeme pišete i dječje pjesme na talijanskom, a s jednom od njih predstavit će se i vaša kći na dječjem festivalu koji organizira Talijanska unija. Koliko sebe vidite u Niki? Po čemu se vas dvije najviše razlikujete?

TARA: Nika je svestrana, prepuna snage i bila bi na sto strana odjednom. Ja sam u njezinim godinama bila možda nešto mirnija, povučenija, ali kad sam imala mikrofon i klavir nije bilo nikakvog srama, ovu ljubav prema umjetnosti je povukla od mene. Ma da kažem uvijek djeca su naše ogledalo. Pisanje dječjih pjesama se nastavlja i ono što me posebno veseli je da božićna pjesma koju sam prošle godine učila jednu generaciju ove godine ju ponavljaju i dijele pjesmu gdje god su vrtići talijanskog govornog područja.. planiram puno stvari i baš se veselim i mom dječjem projektu „Le Vibrisse“.

NET.HR: Nakon velikog uspjeha balade „Na vrhu“ i vruće ljetne plesne latino-pjesme „Karte na stol“, objavili ste i božićni singl, koji je, zapravo, nastao usred ljeta? Možete li nam otkriti kako ste se usred ljeta sjetili božićne pjesme?

TARA: Hehe, vidite da se i to događa. Zapravo, pisala sam dječju božićnu pjesmu jer planiram napraviti i Božićni CD za dječicu i kad sam sviruckala razne teme na klaviru kod kuće neke su mi riječi proletjele kroz glavu i savršeno su se stapale s onim što sam svirala .. pustila sam ideju na talijanskom i odlučila da moram pisati ovu na hrvatskom. Nije to da je meni prvi susret s pisanjem tekstova, pisala sam i u doba Karme sve božićne pjesme i neke ostale tekstove za singlove koje se nalaze na CD-u. Sad pišem i glazbu i tekst tako mi je draže i lakše.

NET.HR: Kako namjeravate provesti ovaj Božić, a kako Novu godinu?

TARA: Shvatila sam da kad je neplanirano da je tada i najljepše, svakako ću imati i par koncerata do tada, i prepustit ću se vremenu i onome što osjećam.