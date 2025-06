Big Brother Ervin: 'Rijetkost je vidjeti osobu sa 163 kilograma koja izgleda poput mene'

Ervin Mujaković (33), bivši natjecatelj popularnog reality showa Big Brother, postao je prepoznatljivo ime na hrvatskoj estradi prije točno deset godina. Tada je svojim šarmom osvojio simpatije publike, došao do finala i ubrzo započeo uspješnu estradnu karijeru. Pojavio se u brojnim glazbenim spotovima i reklamama, a zbog besprijekornog izgleda postao je miljenik žena.

Međutim, život mu je 2022. godine donio ozbiljan izazov – teška ozljeda kralježnice, koja je privremeno izazvala paralizu i zauvijek promijenila njegov svakodnevni život. Iako se suočavao s dugim i bolnim oporavkom, Ervin nije odustao. Uz nevjerojatnu snagu volje i podršku najbližih, uspio je ponovno stati na noge i nastaviti ostvarivati svoje životne ciljeve.

U privatnom životu, trenutno uživa u ljubavi s djevojkom iz Slovenije, misicom koja mu je osvojila srce, a par planira uskoro stati pred oltar. A što nam je Ervin još otkrio - doznajte u nastavku.

Ervine, prošlo je deset godina od sudjelovanja u Big Brotheru. Kako danas gledate na to iskustvo i što vam je ono zapravo donijelo?

Da, prošla je deset godina, zaista jedno veliko životno iskustvo jer mi je to bilo prvo u nizu sudjelovanja u reality showu. To je za mene bila nepoznanica, ali svakako sam se odlično snašao i došao do finala. Donijelo mi je ogromnu popularnost, novac i poslovne angažmane. Pojavio sam se u sedam glazbenih spotova, od kojih bih izdvojio glavnu ulogu u spotu Harisa Džinovića "Još sam neko tvoj", bilbord kampanju, reklame, nastupe po klubovima širom cijele Hrvatske i podršku širom Balkana. Jer, i dan-danas dobivam puno pohvala, ljudi me po dobrom pamte, prilaze i fotografiraju se.

Nedavno ste gostovali u podcast Inkubatoru i mnogi su komentirali kako je vaša fizička transformacija zapanjujuća. Kako reagirate na takve komentare? Pogađaju li vas?

Da, prošlog tjedna sam gostovao u Podcast Inkubatoru, a to pojavljivanje odjeknulo je širom Balkana. Trenutno imam 163 kg i više sam u toj nekom "strongman" fazi. To je velika promjena u odnosu na prije, jer sam cijelo vrijeme, do prije četiri godine držao fantastičnu formu, gdje sam bio na 105-109 kg, jako izrezan. Prošao sam mnoge stvari u životu, od smrti majke, ozljeda, i 11 godina sam u medijima, tako da me uopće ne pogađaju bilo kakvi komentari.

Možete li nam reći što se točno promijenilo i kako je došlo do tih promjena?

Prije tri godine doživio sam jako tešku ozljedu leđa. Bio sam u bolnici, nepokretan, kasnije u kolicima, učio ponovno hodati. Samim tim nisam mogao trenirati gotovo dvije godine, gdje sam dobio na kilaži. Kasnije, kad sam krenuo s treninzima, to su bili trenuci s jako slabim intenzitetom. Pio sam jake tablete za bolove u velikim količinama kako bi mi pomogle, točnije, kako bi me manje boljela leđa.

Jeste li trenutno zadovoljni izgledom?

Prezadovoljan sam nakon svega što sam prošao. I danas mi dosta ljudi prilazi i traže fotografiju, a ja sam sa 163 kilograma jako pokretan. Dobivam mnoge pohvale, svakako. Mnogo je teško dobiti, nazovimo to, "masu", a ja sam dokazao da mogu dobro funkcionirati u obje faze. Prava je rijetkost na Balkanu vidjeti osobu sa 163 kg koja izgleda poput mene.

Kako je izgledao period nakon što ste postali nepokretni?

Ogromne težine u teretani bile su ključni razlog zbog kojih je došlo do ozljede. Bilo je preteško, jako bolno. Liječnici su mi rekli da sam pretrpio jednu od tri najveće boli, jer u tom dijelu leđa ima mnogo živaca. Zahvalan sam Bogu što mi je pomogao da prebrodim taj period i naravno svojoj najvećoj podršci, djevojci koja je bila uz mene, pomagala mi, previjala me, brinula o meni. Njoj dugujem najveće hvala.

Mnoge zanima i tko je misica iz Slovenije koja je osvojila vaše srce. Kako ste se upoznali?

Upoznali smo se u Sarajevu. Ona se školovala u drugim salonima. Jako mi se svidjela fizički, a još više kao osoba jer posjeduje sve ljudske kvalitete. Bavi se kozmetikom, estetikom i dermatologijom, ima svoj salon, a ubrzo planira otvoriti još jedan. Uz to se bavi i nekretninama. Jako je uspješna djevojka, bila je Miss fotogeničnosti Slovenije i predstavljala je svoju državu na Miss International.

Planirate li uskoro vjenčanje?

Naravno, mislim da će to biti u skorije vrijeme, jer smo dugo zajedno, već pet godina.

Održavate li kontakt s bivšim stanarima Big Brothera?

S Darkom, da. Naše prijateljstvo je počelo u Big Brotheru i još uvijek traje, što je doista rijetkost.

Čime se danas bavite?

Još od sudjelovanja u reality showu su mi ostali određeni klijenti (fanovi) s kojima radim online treninge, planove prehrane. Također, uvijek imam nove klijente za fitness jer imam jako puno iskustva u toj oblasti.

Koji su vam planovi za skoriju budućnost?

Trenutno imam u planu nekoliko putovanja s djevojkom. Obožavamo putovati i jako volim ljeto.

