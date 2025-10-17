Ashley Graham opet je zablistala na Victoria’s Secret reviji, a proglašena je najseksi ženom

Ashley Graham, najpoznatija plus-size manekenka i prava ikona body positivity pokreta, na ovogodišnjem Victoria’s Secret Fashion Showu, održanom 15. listopada u Brooklynu, ponovno je oduševila publiku svojim izgledom, samopouzdanjem i energijom.

Foto: Sansho Scott/bfa.com/shutterstock Editorial/profimedia

Nakon prošlogodišnjeg debitantskog nastupa, Ashley se drugi put pojavila na jednoj od najprestižnijih modnih revija na svijetu, noseći elegantni crni komplet s čipkom i raskošnim pernatim krilima.

Foto: Backgrid/backgrid Usa/profimedia

Njezin izlazak na pistu izazvao je val pozitivnih reakcija na društvenim mrežama. Brojni influenceri istaknuli su kako njezina prisutnost simbolizira transformaciju brenda Victoria’s Secret prema većoj inkluzivnosti i raznolikosti. Ovo je također jasan i značajan podsjetnik da ljepota dolazi u različitim oblicima i veličinama.

Tko je zgodna "Victorijina anđelica"?

Ashley Graham, rođena 30. listopada 1987. u Lincolnu, svoju je blistavu karijeru započela već s 13 godina, kada je potpisala ugovor s međunarodnom modnom agencijom. Bila je prva manekenka konfekcijskog broja 44 koja se pojavila u oglasu u izdanju Sports Illustrated Swimsuit, a 2016. godine postala je i prva plus-size manekenka na naslovnici tog časopisa.

Kroz godine je krasila naslovnice Voguea, Cosmopolitana, Harper’s Bazaara, Allurea i mnogih drugih prestižnih magazina. Časopis Forbes uvrstio ju je na listu „30 ispod 30“, People ju je proglasio jednom od 25 najintrigantnijih osoba godine, dok ju je Glamour proglasio Ženom godine. Mattel je čak izradio posebnu Barbie lutku po njezinom uzoru, kao simbol raznolikosti i prirodne ljepote, a časopis Maxim 2023. godine proglasio ju je najseksepilnijom ženom na svijetu.

Foto: Angela Weiss/afp/profimedia

Osim što je uspješna manekenka, Ashley je i traženo televizijsko lice te surađuje s brojnim poznatim brendovima, uključujući Revlon, Knix, Calvin Klein i Coterie. Autorica je autobiografske knjige A New Model, a svojom misijom i javnim djelovanjem potiče žene diljem svijeta da vole sebe i svoje tijelo onakvo kakvo jest.

