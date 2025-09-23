TIHA PATNJA MNOGIH /

Anna Kournikova viđena u javnosti nakon vijesti o četvrtom djetetu: Skrivala trudnički trbuh
Foto: Profimedia

Ana Kurnjikova s Enriqueom već ima troje djece

23.9.2025.
8:48
Hot.hr
Profimedia
Bivša ruska tenisačica Anna Kurnjikova (44) prvi je put viđena u javnosti sa sinom Nicholasom (11) nakon što je za španjolski magazin  ¡HOLA! potvrđeno da očekuje četvrto dijete s pjevačem Enriqueom Iglesiasom (50). Majka i sin viđeni su tijekom odlaska na gimnastiku u Miamiju 11. rujna, a po ponašanju i odjeći bilo je jasno da Kournikova ne želi istaknuti trudnički trbuh.

Fotografije pogledajte OVDJE.

'Osjećam veliku odgovornost'

Inače, Enrique Iglesias nedavno je za spomenuti medij izjavio da se osjeća sretno i uzbuđeno zbog dolaska četvrtog djeteta te da osjeća i veliku odgovornost:

"Osjećam veliku odgovornost, ali sam sretan i jako uzbuđen."

Anna Kournikova viđena u javnosti nakon vijesti o četvrtom djetetu: Skrivala trudnički trbuh
Foto: Profimedia

Podsjetimo, par je zajedno od 2001. godine, a već imaju troje djece, sedmogodišnje blizance Lucy i Nicholasa te petogodišnju Mary. Zbog privatnosti koju njeguju, rijetko se pojavljuju u javnosti, a obitelj živi u ekskluzivnoj četvrti Indian Creek u Miamiju. Nisu u braku, par je svojedobno izjavio izjavili da im službeni papir ništa ne znači i da ljubav ne mjere formalnostima.

Anna Kournikova viđena u javnosti nakon vijesti o četvrtom djetetu: Skrivala trudnički trbuh