Pjevačica Anđa Marić već se deset godina bori s multiplom sklerozom. Nedavno je na svom Twitteru prvi put podijelila snimku kako hoda, a za RTL Direkt otkrila je kako izgleda njen svakodnevni život i tko je najviše zaslužan za njen oporavak.

"Nikad nisam prikazivala kako hodam jer me bilo sram. Bilo me sram da padam, da trebam pomoć, da sam bolesna. Ali pobijedila sam sram i nije mi pala kruna s glave", napisala je Anđa na Twitteru.

Anđu je, kaže, prije bilo sram jer hoda uz pomoć štake. No, već neko vrijeme nema problema s tim.

"Naučila sam da mogu itekako imati lijep i bogat život i sada ovakva. Skužila sam da odgađam svoj život na kad budem bolje, kad budem zdrava, kad ću moć ovo, kad ću moć ovo. I onda sam skužila, bili su ovi potresi u Zagrebu, pandemija i svašta i onda sam skužila, a što ako nikad neću biti bolje? Isplati li se čekati nekog Godota koji nikad neće doći?", ispričala je za RTL Direkt.

Anđa je nedavno sama otputovala u Meksiko jer je "htjela je sebi dokazati da može sve".

Rekli su joj da će završiti u kolicima

"18 dana me nitko nije pitao, zašto imaš štap, i to je za mene bilo užasno iscjeljujuće… Meksikanci imaju živi i pusti živjeti mentalitet i oni ne pitaju kad ćeš se udati, koliko imaš godina, gdje radiš, koliko zarađuješ. Tamo si prihvaćen takav kakav jesi i to je meni jako pomoglo, a nisam znala da su takvi", rekla je.

Anđi su prije desetak godina dijagnosticirali multiplu sklerozu, a ona je tad odlučila da se neće liječiti imunoblokatorima. Nakon nekog vremena počela je terapiju imunomodulatorima.

"Kada sam ja dijagnosticirana 2012., rekli su mi: 'Gospođo, morate se pomiriti s tim da ćete najkasnije 2014. biti u kolicima'. Ja sam rekla 'ne' i to je u meni probudilo ogroman inat. Ja živim na trećem katu bez lifta, svih devet godina", istaknula je.

Pjevačica tvrdi da ju je naviše živciralo to što su je ljudi sažalijevali jer nosi štap.

Grupa podrške ljudima s autoimunim bolestima

"I onda me sažalijevaju i to me najviše nerviralo. Da su plakali, da su mi govorili, morate biti hrabri, to ništa ne znači. Što znači moraš biti hrabra?… Kad si javna osoba, onda si kao javni wc i onda može svatko doći. Ne. Ljudi su ljubazni i suosjećajni i kad sam počela to gledati kao pa oni se samo brinu, ja zapravo danas imam suosjećanje prema zdravim ljudima jer njima je teško kad vide mene jer oni ne znaju kako bi se oni nosili s tim" ispričala je.

Ona bi se prije godinu dana znala jako umoriti te nije mogla rečenicu izgovoriti do kraja. "Nisam mogla držati ton, nisam mogla pjevati."

Sada se sve to promijenilo te je ponovo počela i pjevati, a za njen oporavak zaslužna je njena prijateljica iz Meksika Courtney Runyon koju je upoznala preko Facebooka.

"Ja sam njenoj grupi podrške za žene i muškarce koji imaju autoimune bolesti, ona je bila paralizirana do vrata, i četiri godine nakon što ju je klinika Mayo otpustila jer je bila otporna na sve lijekove, rekla je: 'Ja ću to napraviti.' Ovih godina pomoglo mi je najviše što sam se okružila i skupljala iskustva ljudi koji su učinili nemoguće. I kada si okružen s boljima od sebe u nekom segmentu i ti rasteš", ispričala je Anđa.