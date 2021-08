Afganistanska pop zvijezda Aryana Sayeed i njen zaručnik Hasib Sayed pobjegli su iz Afganistana dok su ga zauzimali talibani. Ona je otkrila svoje mučno iskustvo za CNN.

Aryana je kazala da je na aerodromu bilo kaotično. Očajna gomila ljudi navirala je sa svih strana tražeći na koji let da se ukrcaju, a žene su padale u nesvijest.

Jedna je žena od nje tražila da sa sobom povede njenu bebu. "Ne mogu odvojiti bebu od majke, a majka je zapravo htjela da ja uzmem dijete, ali to nisam mogla učiniti", kazala je Aryana.

"Vojnici su me pitali je li ovo moja beba, a ja sam rekla 'Nije moja, ali biste li je mogli pustiti unutra jer će umrijeti', a oni su mi rekli 'Žao mi je, gospođo. Ne možemo to učiniti'."

Dobila je prijetnje smrću

Sayeed i Sayed sada su u Los Angelesu. Ona je istaknula da je zabrinuta zbog milijuna ljudi, svojih prijatelja i obitelji koji su ostali u Afganistanu. "Oni su beznadni, apsolutno beznadni", rekla je. "Ostali su bez hrane i skloništa, a trenutno žive u strahu. I srce mi jednostavno krvari zbog njih", rekla je Aryana.

Ona je radila i kao voditeljica afganistanske verzije emisije "The Voice" te je bila meta zbog svoje popularnosti. Osim što je bila zvijezda, Aryana se oduvijek borila za ženska prava i ravnopravnost.

"Bojala sam se da će me uloviti, razvlačiti i ismijavati na televiziji, a potom pred milijunima ljudi silovati i baciti kao da sam komad mesa", kazala je te je istaknula i kako je dobila prijetnje smrću.

"Tajna služba upozorila me da Kabulom kruži autobomba poslana da me usmrti, a platili su i ženu da me ubije tijekom snimanja na nacionalnoj televiziji. Kasnije je ista žena rekla da bi sve ponovila da nije uhićena", rekla je Aryana.