Premda se čini kao scenarij iz daleke budućnosti, američka svemirska agencija NASA lansirala je prvu letjelicu, naziva DART, koja će se pri brzini od 24.000 km/h zabiti u asteroid, sve kao vježba obrane Zemlje.

Letjelica neće uništiti asteroid, već će mu promijeniti putanju, a pokaže li se misija uspješnom čovječanstvo bi moglo imati šansu ukoliko bi asteroid zaprijetio životu na zemlji.

"Ovaj sudar će dovesti do male promjene putanje asteroida. Trebao bi se jako udaljiti od Zemlje ako bi mu ona bila putu", rekao je direktor NASA-e Bill Nelson.

Stručnjaci tvrde da navedena misija ne može završiti kobno za Zemlju.

'Male su šanse za neuspjeh'

Do sada je otkriveno oko deset tisuća potencijalno opasnih asteroida, promjera većeg od 140 metara. Vjeruje se da ih ima još barem toliko koji nisu otkriveni.

"Ako ne uspije, onda su potrošili 300 milijuna dolara bez potrebe", kazao je za RTL Danas popularni hrvatski astronom Ante Radonić.

"Međutim, mislim da su male šanse za neuspjeh. Letjelica ima jedan jedini pravi instrument, to je jedna dobra kamera i tom kamerom će letjelica početi snimati asteroid koji je cilj, mjesec dana prije dolaska. Cilj je da računalo na letjelici, pomoću snimaka s kamere, točno odredi položaj asteroida, i to će omogućiti precizno gađanje", kazao je Radonić.

Što će se dogoditi prilikom udarca?

Opisao je potom što bi se moglo dogoditi kad letjelica pogodi asteroid. "On (asteroid) će doživjeti promjenu brzine od samo pola milimetra u jednoj sekundi. To je neznatna promjena brzine. No, u tom trenutku asteroid će biti udaljen pola milijarde kilometara od Zemlje", kazao je.

"To je važna promjena brzine, koliko god mala. Ako ga vi otkrijete nekoliko godina prije nego što pogodi Zemlju, mala promjena brzine učinit će da promaši Zemlju nekoliko godina kasnije. Ali je važno takav asteroid otkriti nekoliko godina ranije", objasnio je.

Primjerom meteorita iz ruskog Čeljabinska prije nekoliko godina ilustrirao je što se događa kad se asteroid ne otkrije na vrijeme. Meteorit je došao iz pravca sunca te ga se nije moglo uočiti, a na tlu je počinio ogromne štete, čak i bez da je direktno pogodio sam grad.

"Nekoliko je opservatorija na svijetu koji prate ugrožava li nas što. Nema od poznatih objekata nikakve ugroze, ali ne znamo što sve ima tamo okolo gore", kazao je Radonić.

Govorio je potom o svemirskom smeću u zemljinoj orbiti, kojeg se puno nakupilo. "Mi na Zemlji nemamo neku realnu opasnost (od toga), ali imate opasnost po skupe satelite koji mogu biti oštećeni ili uništeni (krhotinama)", rekao je Ante Radonić za RTL Danas.