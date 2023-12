Iako se gotovo svakodnevno susrećemo s vijestima o manjim ili većim kibernetičkim napadima diljem svijeta te krađama osobnih podataka i sadržaja s društvenih mreža, u posljednjih nekoliko godina stvari su postale puno ozbiljnije.

Naime, hakeri više ne žele samo pristup računima na društvenim mrežama i 'zanimljivim' fotografijama korisnika, već je kibernetička sigurnost postala veliki biznis pa stoga hakerske skupine žele i naplatiti svoju 'stručnost'. Sve su češći hakerski napadi na tzv 'SCADA' sustave, mreže računala koja upravljaju proizvodnjom, distribucijom energije i velikim sustavima u gradovima.

Napadi na takve sustave, pa čak i njihovo djelomično onesposobljavanje, mogu uzrokovati golemu štetu i ugroziti živote stotina tisuća ljudi. Zato se sve više napada na velike i kritične infrastrukture karakterizira kao 'digitalni terorizam'. Također, sve je prisutnija krađa industrijskog dizajna i proizvodnih procesa, što 'industrijsku špijunažu' podiže na sasvim novu razinu.

Kibernetički napadi

Također, sve su češći hakerski napadi na sustave u bolnicama i zdravstvenim ustanovama. Jasno je da su zdravstveni podaci iznimno osjetljivi, a njihova objava na internetu ili zlouporaba mogu imati nesagledive posljedice. Nedavno su hakeri napali softversku tvrtku 'Eso Solutions' čiji se softver nalazi u velikom broju bolnica diljem SAD-a.

Rezultat napada je 'curenje' (curenje podataka) medicinskih podataka više od 2,7 milijuna pacijenata, od kojih su mnogi strani državljani na liječenju. Da sve bude nevjerojatnije, hakeri su do podataka došli napadom samo na jedno poslužiteljsko računalo. Iako ti podaci još nisu zloupotrijebljeni na 'dark webu', to ne znači da se to (potencijalno) neće dogoditi.

Ovakvi slučajevi trebali bi biti i upozorenje za zdravstveni sustav u cijeloj balkanskoj regiji. Naime, zbog stalnog nedostatka sredstava, bolnice diljem Balkana, posebice one u manjim mjestima, 'rade i funkcioniraju s onim što imaju'. Računalni sustavi su djelomično zastarjeli, a mnoga računala koriste prastare operativne sustave Windows XP i Windows 7, za koje i sam Microsoft kaže da nisu sigurni.

Također, veliki problem su i navike korisnika, tj. samo medicinsko osoblje - nerijetko se događa da računala u bolnicama služe i za privatni mail, i za pristup društvenim mrežama, pa čak i - igranje igrica.

