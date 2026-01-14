Zašto mladi odlaze, a strani radnici dolaze? Biljana Borzan u novoj epizodi podcasta progovorila bez filtera

Mladi u Hrvatskoj posljednjih godina sve češće pakiraju kofere, ne samo zbog plaće, nego zbog osjećaja nepravde i ozbiljnih problema u sustavu. S druge strane, u našoj ekonomiji sve više sudjeluju strani radnici koji dolaze raditi u sektore u kojima domaća radna snaga nedostaje.

Zašto mladi odlaze, a strani radnici dolaze?

Eurozastupnica Biljana Borzan za naš serijal otkriva što se zapravo događa s tržištem rada, zašto hrvatski radnik sve teže ostaje u zemlji i kako to utječe na gospodarstvo i društvo. Govori o odnosu plaća i dostojanstva, o razlikama u prilikama unutar EU-a te zašto, po njenom mišljenju, Europa i Hrvatska moraju potpuno promijeniti pristup ako žele zadržati svoje najbolje mlade ljude.

Čak i ako ste sve to znali, zašto gledati podcast Voices of Future?

Strasbourg je tih dana, barem nakratko, pokazao kako izgleda Europa bez uljepšavanja, Europa u kojoj se istovremeno govori o slobodi i represiji, ljudskim pravima i potrebi da se i dalje neumorno radi na razvoju slobodnog i demokratskog društva. I upravo u okviru tih izazova, kriju se pitanja koja će obilježiti godine koje dolaze.

Podcast Voices of the Future nastao je iz želje da ta pitanja ne ostanu zatvorena unutar institucija, nego da dobiju svoj prostor i među građanima, osobito mlađima, čiji se glas u europskim raspravama još uvijek često podrazumijeva, a rjeđe doista sluša.

U prvoj epizodi podcasta Voices of the Future razgovaramo s mladim sugrađanima iz različitih dijelova Europske unije, slučajnim prolaznicima, a prvi sugovornik europarlamentarac s kojim smo razgovarali o godini koja je iza nas, izazovima koji su obilježili njegov politički rad te o tome kako vidi ulogu Hrvatske unutar Europske unije je Stephen Nikola Bartulica.

