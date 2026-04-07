Meteorologinja otkrila što nas čeka do kraja tjedna: Evo kad i gdje će padati kiša

Kroz polje povišenog tlaka premještat će se oslabljeni frontalni poremećaj i njegov utjecaj na vrijeme bit će slab, tek će više oblaka biti u jutarnjim satima u dijelovima središnje i istočne Hrvatske.

Zadržat će se razmjerno toplo vrijeme, no već od srijede počet će pritjecati hladniji zrak u višim slojevima atmosfere zbog čega će druga polovina tjedna biti svježija, od petka i malo promjenljivija.

UTORAK

Utorak će u središnjim i istočnim predjelima početi uz dosta oblaka, no prema podnevu će se razilaziti, a u ostatku zemlje od jutra u znaku većinom sunčanog vremena. Vjetar uglavnom slab. Jutarnja temperatura od četiri do devet Celzijevih stupnjeva, na kopnu te između 10 i 14 stupnjeva na moru.

U središnjim i sjeverozapadnim predjelima poslijepodne većinom sunčano uz uglavnom slab vjetar te i dalje ugodno toplo uz vrijednosti najviše temperature od 19 do 23 Celzija. U večernjim će satima biti više oblaka, a u noći na srijedu će zapuhati umjeren sjeverni i sjeveroistočni vjetar.

Slično i na istoku unutrašnjosti, prevladavajuće sunčano veći dio poslijepodneva, navečer kada će zapuhati umjeren sjeverni i sjeverozapadni vjetar očekuje se porast naoblake. Najviša temperatura od 19 do 22 stupnja. Vedro uz tu i tamo malo oblaka bit će i sutra u Dalmaciji. Temperatura u poslijepodnevnim satima uglavnom od 20 do 23 stupnja.

Puhat će slab i umjeren sjeverozapadni vjetar na otvorenom moru, a duž obale većinom jugozapadnjak pa će more biti mirno ili malo valovito. I na zapadu zemlje u nastavku dana uz obilje sunca te tek mjestimice do umjeren vjetar s mora s kojim će ono biti mirno ili tek rijetko i malo valovito. Temperatura zraka od 18 do 23 Celzijevih stupnjeva pa će posvuda biti ugodno toplo. Ipak treba naglasiti da će u noći na srijedu naglo zapuhati bura.

IDUĆIH DANA NA KOPNU

U srijedu u unutrašnjosti pretežno, a u četvrtak djelomice sunčano te uz već nešto nižu temperaturu, ali zapravo u skladu s dobom godine. Svježije od uobičajenog bit će u nastavku tjedna koji će biti promjenljiviji pa povremeno može biti i mjestimične kiše, no za detalje treba još malo pričekati. Puhat će umjeren, u gorju povremeno i jak sjeverni i sjeveroistočni vjetar.

IDUĆIH DANA NA MORU

Srijeda na Jadranu sunčana uz jaku, ponegdje i olujnu buru. Već u četvrtak nešto više oblaka, bura i sjeverni vjetar će malo oslabjeti i okrenuti na sjeverozapadnjak. U petak uz jugo oblačnije te promjenljivije uz porast vjerojatnosti za kišu, osobito u Dalmaciji. I za vikend prema sadašnjim prognostičkim materijalima nestalno, a u subotu ponovno i vjetrovito.