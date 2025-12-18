Sunce se vraća, temperature će biti osjetno više: Ali meteorolozi upozorili i na maglu

Pod utjecajem prostrane anticiklone idućih dana bit će stabilnije, većinom i vedrije, a kiše će biti još samo ponegdje na Jadranu.

Danas prijepodne bit će promjenjivo, u unutrašnjosti magla i niski oblaci, zatim slijede sunčana razdoblja, a još malo kiše je moguće lokalno na Jadranu i područjima uz njega. Vjetar će biti slab, u gorju do umjeren jugozapadni, a u Dalmaciji jugo i istočnjak. Jutarnja temperatura u unutrašnjosti bit će od 0 do 3, a uz obalu između 8 i 13 stupnjeva.

U nastavku dana u središnjim i sjeverozapadnim predjelima bit će promjenjivo sa sunčanim razdobljima, a navečer opet magla, osobito uz rijeke. Vjetar će biti slab, tek povremeno i umjeren jugozapadni, a temperatura će biti osjetno viša, većinom oko 9 stupnjeva.

Toplije će biti i na istoku zemlje - temperatura u Slavoniji, Baranji i Srijemu bit će između 7 i 9 stupnjeva, uz to će biti barem kraćih sunčanih razdoblja, a prema večeri opet magla i niski oblaci.

U Dalmaciji će biti promjenjivo, na jugu djelomice sunčano, a rijetko je još moguće i malo slabe kiše ili poneki kraći pljusak. Puhat će slabo do umjereno jugo i istočnjak, a temperatura između 13 i 18 stupnjeva.

Na sjevernom Jadranu i u gorju bit će promjenjivo, uz obalu česta sunčana razdoblja, a u gorskim predjelima navečer magla. Povremeno će biti slabe kiše. Temperatura na moru oko 13, 14, a u gorju, između 8 i 11 stupnjeva.

IDUĆIH DANA

U unutrašnjosti će u petak biti djelomice sunčano, ujutro i navečer s maglom, bit će i razmjerno toplo, a zatim za vikend većinom oblačno, s dugotrajnom maglom i niskim oblacima, lokalno je moguća i slaba rosulja, a temperatura će biti bez izraženog dnevnog hoda, odnosno za vikend opet hladno.

U Dalmaciji do kraja tjedna bit će većinom sunčano, a na sjevernom dijelu još u petak oblačnije s povremenom kišom, a onda će i tu za vikend biti pretežno sunčano. Jugo će oslabjeti, u subotu i okrenuti će na sjeverozapadnjak i buru koja će u nedjelju podno Velebita biti i jaka. U novom tjednu opet okreće na jugo, utorak i jako, a s južinom će se opet skupljati oblaci, moguća je i kiša ili pljuskovi. Temperatura bez veće promjene.