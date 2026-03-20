Ako imate neke planove: Danas sunce i bura, a evo kako vrijeme nas čeka za vikend

Pod utjecajem ciklone će i danas biti dosta sunčana vremena te većinom stabilno i suho, a postupno će i bura slabjeti.

Petak

Prijepodne u većini predjela pretežno sunčano, jedino u gorju malo oblačnije. Na kopnu slab do umjeren sjeveroistočnjak, a uz obalu umjerena i jaka bura s olujnim, još pod Velebitom i orkanskim udarima. Jutarnja temperatura u unutrašnjosti od -1 do 4, na moru između 6 i 11 stupnjeva.

Poslijepodne u središnjim i sjeverozapadnim predjelima djelomice sunčano, bit će i promjenjive naoblake, rijetko je moguća i koja kap kiše ili kakav kraći pljusak. Puhat će slab do umjeren sjeveroistočnjak, a temperatura oko 13, 14 stupnjeva.

U Slavoniji, Baranji i Srijemu promjenjivo sa sunčanim razdobljima, sredinom dana je lokalno moguće malo slabe kiše. Vjetar slab do umjeren sjeveroistočni, a temperatura oko 13 stupnjeva.

U Dalmaciji pretežno sunčano, puhat će umjerena bura, još ponegdje i jaka s olujnim udarima, ali prema kraju dana će postupno slabjeti. Dnevna temperatura od 13 do 17 stupnjeva.

Na sjevernom Jadranu burno i sunčano, puhat će jaka bura s olujnim udarima. U gorju promjenjiva naoblaka, ali ostat će većinom suho. Temperatura na moru oko 15, 16, a u gorskim predjelima uglavnom ispod 10 stupnjeva.

Idućih dana

U unutrašnjosti za vikend promjenjivo, u subotu često i pretežno oblačno. Idućih dana ponegdje može pasti malo slabe kiše, a većih promjena neće biti ni u novom tjednu. Puhat će slab do umjeren sjeveroistočnjak, u nedjelju i istočnjak, a temperatura u početku bez veće promjene, a onda krajem razdoblja malo viša.

Na Jadranu za vikend pretežno sunčano, tek će povremeno biti umjerene naoblake. U nedjelju ponegdje na sjevernom dijelu može pasti malo slabe kiše, a onda u ponedjeljak lokalno i u Dalmaciji.

Puhat će većinom umjerena bura, popodne i sjeverozapadnjak ili jugozapadnjak. Temperatura se neće previše mijenjati, dnevna će biti oko 15 stupnjeva, prema sredini tjedna uz južinu i malo viša.