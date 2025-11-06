Pripremite strugalice za auto i tople jakne, ujutro će vas osvježiti minusi

Prijepodne na Jadranu pretežno sunčano, u Dalmaciji i sasvim vedro, a u kopnenim predjelima česta magla, ponegdje i dugotrajna, a onda će i tu biti uglavnom sunčano. Vjetar slab, tek podno Velebita umjerena bura. U unutrašnjosti temperatura između minus dva i dva, a na moru oko devet, 10 stupnjeva, jedino na jugu toplije.

U nastavku dana u središnjim i sjeverozapadnim predjelima pretežno sunčano, mjestimice će magla i niski oblaci biti dugotrajni pa će ih biti i sredinom dana, a onda i opet češće navečer. Vjetar će izostati, a temperatura oko 12, 13 stupnjeva.

U Slavoniji, Baranji i Srijemu pretežno sunčano, ponegdje i sasvim vedro. Zapuhat će slab do umjeren istočnjak, a temperatura do najviše 15 stupnjeva pa će na suncu biti ugodno, pomalo svježe.

U Dalmaciji sunčano i vedro, vjetar slab, sjevernije navečer do umjerena bura. Dnevna temperatura bez veće promjene, bit će i toplo s 20-ak Celzijevih stupnjeva.

Na sjevernom Jadranu i u gorju pretežno sunčano. Puhat će umjerena, navečer na udare i jaka bura, a temperatura u gorju od 10 do 14, na moru i do 19 stupnjeva.

IDUĆIH DANA

U petak porast naoblake, česta će biti magla i niska naoblaka, a upravo o tome će i ovisiti dnevna temperatura, mjestimice će uz te niske oblaka biti tek malo viša u odnosu na jutarnju, drugdje gdje se naoblaka raziđe oko 11, 12. U subotu većinom oblačno, ponegdje će pasti vrlo malo slabe kiše ili rosulje, a onda u novom tjednu čini se opet nešto sunčanije i vedrije.

Na Jadranu još u petak većinom sunčano, osobito na sjevernom dijelu, dok će navečer i u noći na subotu u Dalmaciji rasti naoblaka, bit će kiše i pljuskova, lokalno i obilnih. Sjevernije i tijekom vikenda sunčanije, a onda u novom tjednu i na jugu postupno vedrije i stabilnije. Podno Velebita će puhati umjerena, na udare i jaka bura, a drugdje jugo, u subotu i jako.