Preko Hrvatske se upravo premješta dugački frontalni poremećaj: Bit će intenzivno i obilno

Preko naših krajeva danas se premješta cijeli jedan dugački frontalni poremećaj uz pripadajuću ciklonu, a iza njega se spušta i hladniji zrak sa sjevera kontinenta. U noći je krenula intenzivna oborinska epizoda.

PETAK

Danas ujutro i prijepodne u većini zemlje oblačno, tmurno i kišovito. Obilna kiša će se s riječkog područja premještati na Gorsku Hrvatsku, Banovinu te sjever Dalmacije, a uglavnom uz more pa i u Lici može biti jačeg grmljavinskog nevremena. Pritom i vjetrovito. Na kopnu umjeren i jak sjeverac, a na sjevernom Jadranu okreće na buru, dok umjereno jugo ostaje još u Dalmaciji.

Poslijepodne u središnjoj i sjeverozapadnoj Hrvatskoj kreće postupno smirivanje vremena, ali ostaje oblačno do kasnije navečer. Kiša polako prestaje. No, uz umjeren sjeverac osjetno svježije pa i hladnije nego jučer, bit će jedva oko 12 do 13 °C, a navečer će još zahladiti.

Na istoku oborine prestaju tek krajem dana. Dakle, oblačno s povremenom kišom, a može biti i kojeg izraženijeg pljuska pa i grmljavine, osobito u Posavini i Srijemu. I ovdje zamjetno svježije, osobito na prolazno pojačano sjeverozapadnom vjetru. Bit će od 13 do 17 °C.

U Dalmaciji znatno rjeđi pljuskovi kako će se bura širiti duž obale, a samo će na krajnjem jugu ostati još jugo. Bit će sunčanih razdoblja, ali djelomično razvedravanje tek kasnije navečer. Temperatura između 19 i 22 °C, koji stupanj manje u zaleđu.

Na sjevernom Jadranu naoblaka se smanjuje, a još pokoji pljusak oko Rijeke te u gorju. No, sve slabije. Može se govoriti već i o razvedravanju uz pojačanu buru. No, bit će svježije. Uz more tek 15-16 °C, u zaleđu između 11 i 13 °C, a još niže ponegdje u gorju.

IDUĆIH DANA NA KOPNU

Idućih dana na kopnu napokon znatno sunčanije, povremeno uz dnevni razvoj oblaka, ali tek lokalno može biti malo kiše ili ponekog popodnevnog pljuska, uglavnom od ponedjeljka. Vjetar tek povremeno umjeren sjeverni, ali jutra do ponedjeljka prohladna i hladna, no danju postupno sve toplije, osobito idućeg tjedna.

Foto: RTL

IDUĆIH DANA NA MORU

Na Jadranu prevladavajuće sunčano, tek tamo od utorka koji pljusak može iz zaleđa zalutati do same obale, ali vrlo rijetko. Puhat će umjerena i jaka, podno Velebita na udare i olujna bura i tramontana, slabi u drugom dijelu nedjelje. Od subote danju opet ugodno toplo, a onda postupno ta dnevna temperatura raste do 25 °C.

