Tanka je granica od kiše do snijega: Na vidiku su nove pahulje, evo što kaže meteorologinja

Prijepodne umjereno do pretežno oblačno s povremenim oborinama, uz obalu su mogući i pljuskovi, lokalno i izraženi, a u gorju i susnježica ili snijeg. Puhat će slab do umjeren vjetar sa sjevera, u Dalmaciji umjereno i jako jugo, a sjevernije će jačati bura. Jutarnja temperatura u unutrašnjosti između dva i šest, na Jadranu od sedam do 12 Celzijevih stupnjeva.

U nastavku dana u središnjim i sjeverozapadnim predjelima pretežno oblačno, rijetko može proviriti koja zraka sunca, a prema večeri su lokalno moguće oborine na granici kiše i snijega. Uz slab do umjeren sjeveroistočnjak dnevna temperatura oko šest, sedam stupnjeva.

U Slavoniji, Baranji i Srijemu većinom oblačno, moguća su i kraća sunčana razdoblja. Puhat će slab do umjeren sjeverozapadnjak, a temperatura osjetno niža, ponegdje i za gotovo 10 stupnjeva.

U Dalmaciji promjenjivo s kišom ili pljuskovima. Veći dio dana će puhati umjereno i jako jugo, zatim će sjevernije okrenuti na buru koja će prema kraju večeri jačati. Dnevna temperatura između 10 i 15 Celzijevih stupnjeva.

Na sjevernom Jadranu umjereno ili pretežno oblačno s pljuskovima, u gorju povremena kiša, prema večeri i susnježica ili snijeg. Puhat će jaka i olujna bura s orkanskim udarima uz koju će biti osjetno hladnije.

IDUĆIH DANA

Idućih dana u unutrašnjosti oblačno, još će u četvrtak biti povremenih oborina, a zatim do kraja tjedna većinom suho. Puhat će umjeren sjeverni i sjeveroistočni vjetar, u gorju na udare i jak, a zatim slab vjetar. Bit će hladno, osobito ujutro, ali uz većinom oblačno nebo ni dnevna temperatura neće previše rasti, tek će krajem ovog i početkom idućeg tjedna biti malo viša.

Na Jadranu u četvrtak promjenjivo, u Dalmaciji s kišom ili pljuskovima. Jaka i olujna bura, podno Velebita i orkanska će u petak slabjeti, a u nedjelju okrenuti na jugo. U petak i subotu sunčanije, a onda uz južinu krajem tjedna opet oblačnije i nestabilnije, pljuskovi su izgledni u ponedjeljak.