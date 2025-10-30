Na udaru smo južine, ali ona neće dugo potrajati! Meteorologinja najavila novu promjenu vremena

Južina se nastavlja, ali u četvrtak stiže i više vlage u jugozapadnoj struji nad naše područje pa će biti promjenljivije. S petkom opet jača utjecaj polja malo povišenog tlaka zraka što će osigurati povoljnije vrijeme na blagdan, odnosno za vikend. Ipak treba računati na maglu ili niske oblake u jutarnjim satima.

ČETVRTAK

Prijepodne će na zapadu prevladavati oblačno vrijeme, a povremene kiše bit će najčešće na sjevernom Jadranu i u Gorskoj Hrvatskoj. Drugdje će biti sunčanih razdoblja, posebno na istoku i na jugu gdje je i najmanja vjerojatnost za kišu i zadržavat će se uglavnom suho vrijeme. Jugozapadni i južni vjetar bit će umjereni, u gorju i jaki, na Jadranu će također jugo pojačati. Uz izraženiju južinu jutro će biti toplije nego u srijedu - na kopnu temperatura od 8 do 12 °C, a na Jadranu između 13 i 16 °C.

Poslijepodne u središnjim i sjeverozapadnim predjelima prevladavajuće oblačno, mjestimice i uz kišu, većinom u manjim količinama. Jugozapadni će vjetar slabjeti, a najviša će temperatura biti između 19 i 22 °C. U Slavoniji, Baranji i Srijemu promjenljiva naoblaka, ponegdje i malo kiše, posebice na sjeveru i zapadu područja. Uz slab južni i jugozapadni vjetar temperatura zraka bit će oko 21 °C.

Podjednako toplo bit će i u Dalmaciji gdje će puhati umjereno i jako jugo, a uz promjenljivu naoblaku mjestimice će pasti malo kiše ili poneki pljusak. Bit će i sunčanih razdoblja uz promjenljivu naoblaku. Sunčana će razdoblja biti rijetkost na zapadu zemlje gdje će i poslijepodne prevladavati oblačno s povremenom kišom pa će ponegdje u toku dana pasti i značajnija količina. Na moru jugo i južni vjetar, ponegdje i jaki, a jugozapadnjak će puhati u gorju. Najviša temperatura bit će od 16 do 19 °C u većini područja.

IDUĆIH DANA NA KOPNU

U petak još može biti kiše ponajprije u jutarnjim satima kada će biti i više oblaka te mjestimice i magle. Potom u nastavku dana sve više sunca, a i veći dio vikenda bit će pretežno ili djelomice sunčan te uglavnom suh. S ponedjeljkom ponovno raste vjerojatnost za promjenljivije vrijeme te pad temperature, ali do tada ćemo biti u znaku južine.

IDUĆIH DANA NA MORU

I na moru nešto kiše u petak, posebno u prvom dijelu dana na sjevernom dijelu. U subotu stabilnije i većinom sunčano uz sjeverozapadnjak, dok će u nedjelju zapuhati jugo i već će se ponovno na sjeveru gomilati oblaci i najaviti promjenljiviji ponedjeljak. Temperatura zraka neće se znatnije mijenjati.