Zima popušta, a stiže ono što Hrvati ne vole: Meteorologinja otkrila što nas čeka, hoće li opet pasti snijeg?

Nalazimo se pod utjecajem sredozemne ciklone u sklopu koje nam stiže vlažan, idućih dana i malo topliji zrak pa će se prekinuti utjecaj hladnog vala.

ČETVRTAK

Od jutra promjenjivo ili pretežno oblačno, na kopnu će biti magle, a u Dalmaciji i povremene kiše. U unutrašnjosti slab vjetar, a na Jadranu umjeren, prema otvorenom moru i jak istočnjak i jugo, na sjevernom dijelu većinom umjerena bura. Jutarnja temperatura na kopnu od -7 do -2, a uz obalu između 3 i 8 stupnjeva.

Poslijepodne u unutrašnjosti promjenjivo ili pretežno oblačno, navečer je ponegdje moguća slaba oborina na granici kiše i snijega koja se može smrzavati u dodiru s hladnom podlogom. Uz obalu promjenjivo, u Dalmaciji i pretežno oblačno s povremenom kišom, na jugu su mogući i pljuskovi s grmljavinom. Vjetar slab, na Jadranu umjeren, na otvorenom moru i jak istočni vjetar i jugo, sjevernije slaba do umjerena bura. Dnevna temperatura na kopnu malo viša u odnosu na jučer, većinom u plusu, između 0 i 3 stupnja, a na moru od 8 do 13 stupnjeva.

IDUĆIH DANA

U unutrašnjosti idućih dana umjereno, u nedjelju i pretežno oblačno. Bit će većinom suho, rijetko uz slabe oborine na granici kiše i snijega, od subote povremena kiša, u nedjelju u gorju i susnježica i snijeg. U ponedjeljak na istoku većinom suho, a na zapadu će biti još malo slabih oborina, uglavnom uz granicu sa Slovenijom.

Vjetar slab do umjeren, a temperatura uz južinu u blagom porastu, za vikend većinom iznad nule. Na Jadranu promjenjivo ili pretežno oblačno, bit će povremene kiše, u subotu na jugu lokalno izraženih pljuskova, a zatim ih u nedjelju može biti duž cijele obale. U novom tjednu postupno stabilnije. Puhat će umjereno i jako, u nedjelju i olujno jugo, a temperatura malo viša, za vikend dnevna lokalno i oko 15 stupnjeva.