Stiže nam hladni val sa sjevera: Meteorologinja otkrila kad kreću minusi

Uz anticiklonu nam stiže hladniji zrak sa sjevera Europe pa će u danima pred nama biti upozorenja za hladni val.

Nedjelja

Od jutra na zapadu unutrašnjosti i sjevernom Jadranu umjereno ili pretežno oblačno, ponegdje na kopnu može biti magle, u gorju i malo snijega, a na istoku i jugu zemlje će biti pretežno sunčano. Na kopnu vjetar slab do umjeren, a uz obalu umjerena i jaka, podno Velebita i olujna bura, prema jugu istočnjak i jugo. Jutarnja temperatura u unutrašnjosti između -6 i 0, a uz obalu od 5 do 10 stupnjeva.

U nastavku dana bez većih promjena – u zapadnim predjelima unutrašnjosti, gorju te na sjevernom Jadranu umjereno ili pretežno oblačno, u gorju uz malo slabog snijega, a u Dalmaciji i Slavoniji većinom sunčano. Vjetar slab do umjeren, na moru uglavnom umjerena i jaka bura, pod Velebitom i olujna. Dnevna temperatura u unutrašnjosti od -2 do 3, a uz obalu između 9 i 15 stupnjeva.

Idućih dana

U novom tjednu u unutrašnjosti hladno i vrlo hladno pa će biti i upozorenja, minimalna temperatura će ponegdje biti 10 stupnjeva ispod nule, a u minusu će ostati i tijekom dana. Bit će djelomice ili pretežno sunčano, na zapadu promjenjiva naoblaka, a ponegdje će biti i magle, zatim krajem razdoblja može biti i povremenih oborina.

Uz obalu početkom tjedna pretežno sunčano i vjetrovito, a onda će bura slabjeti. Sredinom tjedna u Dalmaciji porast naoblake, bit će i povremene kiše, češće, lokalno i obilne prema vikendu, kada će i jugo jačati. Temperatura i na Jadranu u postupno padu pa će i tu biti hladnije, osobito na buri.