Hrvatska je u polju anticiklone: Meteorolog Ribarić otkriva kada se očekuje povratak minusa

Do vikenda će u naše krajeve pristizati topliji i malo vlažniji zraka pa se nastavlja polako topljenje snijega. U polju smo anticiklone, a frontalni poremećaji zadržavaju se na sjeveru i zapadu kontinenta.

ČETVRTAK

Ujutro nešto oblačnije nego jučer, ali pretežno oblačno i dalje uz Jadran, osobito na sjevernom dijelu i u Gorskoj Hrvatskoj gdje je najizglednija mjestimična kiša. U nizinama lokalno magla, vjerojatnije u Posavini, a gotovo sigurno na krajnjem sjeveru. Jugozapadni vjetar samo u gorju pojačan, a na moru jugo. U unutrašnjosti valja u jutarnjim satima računati na moguću poledicu i ponovno smrzavanje otopljenog i ugaženog snijega.

Sredinom dana i poslijepodne u središnjoj i sjeverozapadnoj Hrvatskoj više sunčanih razdoblja, čak i djelomice sunčano, ali će se niski oblaci i hladnoća zadržavati na krajnjem sjeveru. Naime, jugozapadni vjetar samo u gorju umjerene jačine, drugdje slab. No, osim na sjeveru, temperatura između 11 i 13 °C.

U Slavoniji, Baranji i Srijemu više oblaka nego jučer, ali djelomice sunčano. Oblačnije u Podravini. Vjetar većinom slab jugozapadni, a temperatura oko 11 ili 12 °C.

U Dalmaciji promjenjivo, a sunčana razdoblja najkraća na jugu. No, samo rijetko moguće vrlo malo kiše, prije svega na otocima i prema sjeveru. Puhat će slabo do umjereno jugo, navečer i levant, lokalno će uz obalu čak i okrenuti na buru. Temperatura od 10 do 14 °C.

Na sjevernom Jadranu pretežno, ponegdje potpuno oblačno. Kiša slaba i povremena, većinom na širem riječkom području i u Gorskom kotaru. Vjetar slab do umjeren, u višim predjelima još uvijek pojačan jugozapadni i jugo. Temperatura između 10 i 12 °C, a malo niža u gorju.

Foto: Rtl Danas

IDUĆIH DANA NA KOPNU

Promjenjiva naoblaka zadržat će se još u petak, ali će s postupnim prestankom vjetra rasti vjerojatnost za maglu i niske slojevite oblake u danima vikenda, posebice u središnjoj i Gorskoj Hrvatskoj. Uglavnom samo u gorju uz moguće vrlo slabe oborine. No, ponovno hladnije, minusi izraženiji početkom idućeg tjedna, a i dnevna temperatura jedva malo iznad nule.

Foto: Rtl Danas

IDUĆIH DANA NA MORU

Na Jadranu još u petak malo kiše u istri i na Kvarneru, a zatim sve više sunčanih razdoblja. Barem djelomično razvedravanje donosi bura koja će puhati od nedjelje, ali će s njom biti i malo svježije. Mogućnost za kišu uglavnom postoji na otvorenome moru i na otocima.