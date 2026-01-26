Konačno predah od lošeg vremena: Evo kad stiže sunce i što nas čeka u narednim danima

Ciklona će u ponedjeljak slabjeti i polako odmicati dalje na istok pa će se i vrijeme postupno smirivati. Stoga će već u poslijepodnevnim satima u dosta predjela biti bez oborine i naoblaka će se raskidati. Utorak donosi uglavnom suho vrijeme, no od srijede opet vrlo promjenljivo.

PONEDJELJAK

Prijepodne još u većini predjela oblačno s mjestimičnim oborinama, osobito u središnjim predjelima i maglom, a lokalno će biti moguća i poledica. Na Jadranu će jugo i jugozapadnjak već okretati na sjeverozapadni vjetar, prvo na sjevernom dijelu. Jutarnja temperatura u unutrašnjosti od -2 do 3 °C, na moru između 5 i 10 °C. Poslijepodne postupan prestanak oborine i smanjenje naoblake pa ima izgleda i za barem skromna sunčana razdoblja prije zalaska sunca. Najviša temperatura od 4 do 9 °C, na moru te u unutrašnjosti Istre i Dalmacije između 10 i 14 °C.

IDUĆIH DANA NA KOPNU

Utorak će vrlo vjerojatno biti najstabilniji dan u novom tjednu, a počet će hladnijim te često i maglovitim jutrom. Od srijede ponovno vrlo promjenljivo i oblačnije uz povremene i mjestimične oborine. Neće biti odveć hladno.

IDUĆIH DANA NA MORU

I na Jadranu u utorak predah od kiše i uz dosta sunčanih sati te umjeren sjeverozapadni vjetar koji će već krajem dana oslabjeti nakon čega će opet zapuhati jugo. Srijeda će biti oblačna, kišovita i vjetrovita, a vrlo nestalno vrijeme nastavit će se i u drugoj polovini tjedna. Temperatura zraka neće se znatnije mijenjati, tek će jutarnja u utorak, s razvedravanjem, biti niža.