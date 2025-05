Ciklonalni poremećaj odmiče na istok, ali u Hrvatskoj još neće biti sasvim stabilno

Glavnina ovotjedne kiše je iza nas, a danas odmiče i ciklonalni poremećaj dalje na istok. Pritom jača utjecaj anticiklone sa sjeverozapada kontinenta, no neće još biti sasvim stabilno.

PETAK

Sutra ujutro hladnije uz manje oblaka, ali još dosta zaostalih u gorju pa i na zapadu unutrašnjosti. No, uglavnom suho, a malo kiše ili koji neverin moguće oko Istre, više prema otvorenome moru. Na kopnu ponegdje i magla, osobito po kotlinama i nizinama uz obale rijeka. Vjetar slab, a na moru slaba do umjerena bura. Jutro hladnije, u unutrašnjosti od 4 do 8 °C, a uz more između 12 i 14 °C.

Poslijepodne u središnjoj i sjeverozapadnoj Hrvatskoj prolazno više oblaka, ali bit će to ona promjenjiva naoblaka pa se očekuju i sunčana razdoblja, a izostat će oborine. No, uz slab do umjeren sjeveroistočni vjetar ostaje podjednako svježe ili tek malo ugodnije, bit će između 15 i 17 °C.

I na istoku sunčana razdoblja, osobito u Podravini i Podunavlju. Slab do tek ponegdje umjeren sjeveroistočnjak, ali temperatura viša, bit će oko 16-17 °C.

U Dalmaciji djelomice sunčano, nešto više oblaka na krajnjem jugu, ali uglavnom u Konavlima i dalmatinskoj Zagori može biti tek koje kapi kiše ili kakvog kraćeg pljuska. Bura će prolazno okrenuti na maestral, a bit će podjednako toplo, oko 21-22 °C.

Na sjevernom Jadranu razvedravanje, ali u gorju uz još zaostalih oblaka može gdjegod biti malo kiše, većinom u Lici. Bura će popustiti, ali navečer značajnije pojačati i imat će olujne udare, posebno pod Velebitom. Temperatura oko 20 °C, u gorju malo ispod 15 °C.

IDUĆIH DANA NA KOPNU

Za vikend te idućeg tjedna na kopnu sunčanije vremenske prilike. Možda u subotu i u utorak ne baš sasvim suho, ali ta mala mogućnost za pljuskove uglavnom se odnosi na gorske predjele. Danju će biti toplije, iako je to i dalje malo svježije od uobičajenog za doba godine, no jutra razmjerno hladna, osobito u nedjelju kada se očekuje najviše vedrine.

IDUĆIH DANA NA MORU

Na Jadranu prevladavajuće sunčano, povremeno nešto više oblaka može biti samo na krajnjem jugu ili nakratko u zaobalju. Tijekom subote bura slabi, okreće na sjeverozapadnjak, a ponovno će jače zapuhati od utorka. Jutra svježa, dani ugodno topli.

