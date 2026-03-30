Stiže promjena, vraća se jak vjetar: Meteorologinja prognozirala vrijeme za vikend

Ponedjeljak će biti razmjerno miran u odnosu na protekle dane i predstojeću promjenu koja stiže u utorak. Bit će mjestimične oborine, ujutro još na Jadranu i vrlo jake bure. S utorkom ponovno kreće niz prilično vjetrovitih dana, a vrhunac će biti u srijedu te u noći na četvrtak. U drugoj polovini tjedna, prema blagdanskom vikendu raste vjerojatnost za stabilnije, mirnije i toplije vrijeme.

Ponedjeljak prijepodne će na Jadranu biti uz dosta sunca, posebno u Dalmaciji, no još uvijek uz jaku i vrlo jaku buru. U unutrašnjosti i dalje uz puno oblaka, štoviše prema istoku i dalje prevladavajuće oblačno te razmjerno vjetrovito s povremenom kišom, u gorju i snijegom. Jutarnja temperatura od 1 do 6 °C, na moru između 6 i 10 °C, dakle slična današnjoj.

Poslijepodne u središnjoj i sjeverozapadnoj Hrvatskoj umjereno do pretežno oblačno, lokalno moguće i uz vrlo slabu i većinom kratkotrajnu oborinu. Temperatura od 9 do 12 °C, a vjetar u većini predjela slab. Vjetar će slabjeti i u Slavoniji, Baranji i Srijemu pri čemu će se zadržavati oblačno vrijeme i bit će povremene oborine, posebno na krajnjem istoku. Temperatura od 6 do 8 °C, dakle razmjerno svježe za doba godine.

U Dalmaciji poslijepodne postupno sve više oblaka, no bit će još duljih sunčanih razdoblja. Bura će oslabjeti i prolazno ponegdje okrenuti na sjeverozapadnjak, uz obalu i jugozapadnjak, no već će u noći ponovno pojačati. Malo kiše ili kakav pljusak mogući su uglavnom u unutrašnjosti.

Mjestimične oborine pa i ponekog pljuska može biti i na zapadu. Vjetar će oslabjeti pa će biti ugodnije, a njegovo ponovno jačanje očekuje se u noći na utorak. Uz promjenljivu naoblaku bit će sunčanih razdoblja. Temperatura od 6 do 10 °C u gorju, a na moru i u Istri oko 14, 15 °C.

IDUĆIH DANA NA KOPNU

Od utorka ponovno vjetrovitije zbog čega treba biti na oprezu, posebno u predjelima gdje su infrastruktura i šume već oštećene odnosno načete prijašnjim nevremenom. Bit će do četvrtka i mjestimične oborine, no kako se sada čini ne u velikim količinama. S porastom temperature u drugoj polovini tjedna treba očekivati i brže topljenje postojećeg te novog snježnog pokrivača. Potom raste vjerojatnost za stabilnije vrijeme prema vikendu.

IDUĆIH DANA NA MORU

I na moru s utorkom počinje još jedan niz vrlo vjetrovitih dana s vrhuncem u srijedu i u noći na četvrtak. Bura će biti jaka i olujna, u srijedu često i orkanska. Smirivanje vjetra očekuje se prema vikendu kada će biti i više sunčana vremena što će se odmah očitovati i u porastu dnevne temperature.